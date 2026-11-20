Từ 0 giờ ngày 22/11 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành hoàn thành mở rộng lên 10 làn. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 22/11, các đơn vị liên quan sẽ chính thức chuyển làn xe chạy đối với Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai từ phạm vi từ sau cầu dẫn Long Thành (phía Đồng Nai) đến nút giao Quốc lộ 51.

Đến nay, hạng mục thi công phần đường, cầu mở rộng thuộc phạm vi gói thầu số 2 từ sau cầu dẫn Long Thành (Km14+000) đến nút giao Quốc lộ 51 (Km23+900) đã hoàn thành.

Các cơ quan có thẩm quyền đã kiểm tra, đánh giá và cho phép đưa vào khai thác để chuyển làn xe chạy và tổ chức thông phần đường hiện hữu. Đối với đoạn từ nút giao Quốc lộ 51 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, VEC và liên danh nhà thầu đang tổ chức thi công và sẽ hoàn thành tháng 12/2026.

Mục đích việc chuyển làn xe chạy để bàn giao mặt bằng phần đường cao tốc mở rộng để thi công cải tạo, nâng cấp mặt đường hiện hữu, bảo đảm hoàn thành toàn bộ gói thầu số 2 trong tháng 12/2026.

Các phương tiện lưu thông qua đoạn Km14+000÷Km23+900 cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, vạch sơn tạm, tuân thủ tốc độ quy định và hướng dẫn của lực lượng điều tiết trên tuyến.

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành gồm 2 gói thầu xây lắp, đến nay tổng sản lượng đến nay đạt 81,5%. Trong đó, gói thầu số 1 đạt 81,23% giá hợp đồng, mục tiêu cơ bản hoàn thành các hạng mục cầu cạn tháng 12/2026 để đưa vào khai thác tháng 1/2027, hoàn thành toàn bộ gói thầu quý I/2027.

Gói thầu số 2 sản lượng đạt 81,83% giá hợp đồng. Mục tiêu cơ bản hoàn thành các hạng mục tháng 12/2026 để đưa vào khai thác toàn bộ tháng 1/2027.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành là tuyến huyết mạch nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành. Đây là công trình giao thông được Chính phủ cho phép thực hiện trong trường hợp cấp bách, với mục tiêu kết nối thông suốt giữa Thành phố Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành và ngược lại.

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đoạn qua địa bàn Đồng Nai sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành có tổng mức đầu tư là 14.945 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn VEC huy động.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025, có tổng chiều dài 21,92km từ Nút giao Vành đai 2 (Km4+000), phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh) đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (Km25+920), phường Long Thành, thành phố Đồng Nai).

Quy mô đầu tư đoạn từ nút giao Vành đai 2 đến nút giao Vành đai 3 (Km4+000 ÷ Km8+844,5), mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe, mở rộng ra mỗi bên 7,75m.

Đoạn từ nút giao Vành đai 3 đến nút giao với đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, không bao gồm phạm vi cầu Long Thành (Km8+844,5÷Km25+920) mở rộng từ 4 làn xe lên 10 làn xe, trong đó, phần đường mở rộng ra mỗi bên 11,00m, phần cầu mở rộng ra mỗi bên 11,5m.

Với hạng mục cầu Long Thành xây dựng một đơn nguyên cầu mới với quy mô 5 làn xe hoàn chỉnh theo chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, bên phải cầu hiện hữu.