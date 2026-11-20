Khoảng 6h30 ngày 20/11, một xe ben chở vật liệu xây dựng bất ngờ tông vào lan can cầu Tùng Lý (xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị) rồi lao xuống sông Tùng Lý - một nhánh của sông Loan chảy qua địa phương này. Tài xế may mắn thoát khỏi cabin, bơi được vào bờ nhưng bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn tại cầu Tùng Lý, thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ben biển kiểm soát 73A-464.75 do ông Phạm Văn Thuyên (45 tuổi, trú thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch) điều khiển, chở vật liệu xây dựng lưu thông từ thôn Quảng Châu về trung tâm xã.

Khi đi đến cầu Tùng Lý, thuộc thôn Quảng Châu, chiếc xe bất ngờ tông vào lan can cầu rồi lao xuống con sông Tùng Lý, một nhánh chảy ra sông Loan.

Chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng lao xuống sông sau khi tông vào lan can cầu Tùng Lý sáng 20/11.

Lực lượng chức năng cùng người dân hỗ trợ tài xế bị thương đến bệnh viện

Sau cú va chạm, tài xế Thuyên đã thoát được ra khỏi xe và bơi vào bờ. Tuy nhiên, ông bị thương và được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Hòa Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai cứu hộ phương tiện, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Hòa Trạch cho biết, nguyên nhân ban đầu được nhận định là do tài xế mất lái, khiến chiếc xe ben tông vào lan can cầu rồi lao xuống sông. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và triển khai công tác xử lý tại hiện trường.