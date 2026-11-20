Dự họp có đồng chí Hà Trọng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Sở Y tế trình Tờ trình về ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số và phát triển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, nội dung dự thảo Nghị quyết nhằm thiết lập khung pháp lý đầy đủ, đồng bộ, đảm bảo đầy đủ, thống nhất, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan và làm cơ sở để tỉnh xây dựng các chính sách hỗ trợ phù hợp với đặc điểm dân số, điều kiện kinh tế - xã hội và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Trọng Hải tham gia ý kiến tại phiên họp.

Sở Giáo dục và Đào tạo trình Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ người dân tộc Mảng, La Hủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2027-2030. Theo tờ trình, đời sống của đồng bào dân tộc Mảng, La Hủ sinh sống tại 9 xã trong tỉnh còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo năm 2025 chiếm 68,7%, cao gấp khoảng 2,5 lần mức bình quân chung của tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Mạc Quang Dũng báo cáo tại phiên họp.

Việc ban hành nghị quyết nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 13 tháng 4 năm 2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Mảng, La Hủ; tạo cơ sở pháp lý để triển khai các chính sách hỗ trợ có tính đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đồng bào dân tộc Mảng, La Hủ trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nội vụ tham gia ý kiến tại phiên họp.

Đối với Tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết quyết định tổng biên chế cán bộ, công chức, số lượng người làm việc, hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ hưởng lương từ ngân sách nhà nước cho các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh năm 2027 được đánh giá là cần thiết và phù hợp với quy định của pháp luật, để việc giao, quản lý và sử dụng biên chế cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2027 đảm bảo theo quy định.

Đại tá Tao Văn Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất cao đối với các nội dung còn lại như: Tờ trình đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án Dio Village Mường Kim; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ năm 2027;…

Đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về nội dung, phạm vi điều chỉnh, cơ sở pháp lý, nguyên tắc phân bổ, tiêu chí hỗ trợ và cơ sở đề xuất mức hỗ trợ đối với các chính sách. Quan tâm tính pháp lý, sự cần thiết và tính khả thi của các dự thảo nghị quyết, báo cáo; đồng thời giải trình, làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ đào tạo, giải quyết việc làm; chính sách hỗ trợ thực hiện công tác dân số; dự toán thu, chi và phương án phân bổ ngân sách địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung phát biểu kết luận phiên họp.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung cơ bản thống nhất thông qua các dự thảo nghị quyết đã cho ý kiến tại cuộc họp. Đồng thời đề nghị các sở: Y tế, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường phối hợp, tham khảo thêm để đảm bảo có sự tham gia của các chủ thể và kiểm soát được nguồn lực; yêu cầu rà soát lại các chỉ tiêu, đảm bảo tính phù hợp, khả thi khi triển khai trong thực tiễn.

Nhấn mạnh, việc xem xét, cho ý kiến đối với các nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh là bước quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng các dự thảo nghị quyết, báo cáo, phục vụ công tác thẩm tra và xem xét, quyết định của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung đề nghị các sở, ngành tiếp tục góp ý các dự thảo nghị quyết, báo cáo bằng văn bản. Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, rà soát kỹ nội dung, cơ sở pháp lý, tính khả thi và nguồn lực thực hiện, bảo đảm các cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, đúng quy định của pháp luật. Bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.