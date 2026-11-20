Tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà đã trao Quyết định và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Văn Thích.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà trao Quyết định và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Văn Thích

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà chúc mừng đồng chí Trần Văn Thích vinh dự đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, phần thưởng cao quý ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất và cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giá trị của chặng đường ấy không chỉ thể hiện qua những nhiệm vụ đã hoàn thành mà còn ở sự kiên định về lý tưởng, tinh thần trách nhiệm và ý thức giữ gìn phẩm chất, danh dự của người đảng viên.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà trao Quyết định và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Trần Văn Thích

Đặc biệt, trong thời gian công tác tại Cơ quan đại diện Văn phòng Quốc hội tại miền Nam, đồng chí Trần Văn Thích đã có nhiều đóng góp tích cực trong bảo đảm các điều kiện phục vụ hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội tại khu vực phía Nam. Đây là những công việc đòi hỏi sự tận tụy, chu đáo và trách nhiệm cao, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chung của Văn phòng Quốc hội. Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trân trọng ghi nhận những đóng góp cùng phẩm chất giản dị, khiêm tốn và sự gắn bó với tập thể của đồng chí.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà phát biểu

Nhấn mạnh ý nghĩa của buổi lễ đối với tập thể Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cho rằng, đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc hơn về danh dự, trách nhiệm của người đảng viên; từ đó không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao tinh thần gương mẫu, tận tụy trong công việc.

Đồng chí Trần Văn Thích phát biểu

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn đồng chí Trần Văn Thích tiếp tục phát huy phẩm chất của người đảng viên 35 năm tuổi Đảng, chia sẻ kinh nghiệm, dìu dắt đảng viên trẻ và đóng góp cho tập thể; đồng thời đề nghị Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà và Chi bộ Vụ Lễ tân và Hợp tác quốc tế chúc mừng Đảng viên Trần Văn Thích

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Thu Hà cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Xúc động và vinh dự đón nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Văn Thích khẳng định, đây là phần thưởng cao quý, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của bản thân trong suốt 35 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đồng chí Trần Văn Thích bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cấp ủy Đảng, lãnh đạo và đồng nghiệp đã luôn quan tâm, dìu dắt, giúp đỡ, tạo điều kiện để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong quá trình công tác. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất chính trị, tính tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.