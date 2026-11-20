Tàu hộ vệ INS Sahyadri (F-49) thuộc Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Sáng 20/11, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, tàu hộ vệ INS Sahyadri (F-49) của Hải quân Ấn Độ do Đại tá Vikas Jha, Thuyền trưởng làm Trưởng đoàn cùng 294 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng từ ngày 20 đến 22/11.

Tại lễ đón chính thức ở cảng Tiên Sa có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Phòng Đối ngoại Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Cục Bảo vệ An ninh quân đội và Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng.

Về phía Ấn Độ có Tùy viên Quốc phòng Ấn Độ tại Việt Nam và cán bộ Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, các đơn vị quân đội và chỉ huy tàu Hải quân Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm tại cảng Tiên Sa. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Tàu INS Sahyadri (F-49) chính thức biên chế ngày 21/7/2012, là tàu thứ ba thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình P17 do Ấn Độ tự thiết kế và đóng mới.

Tàu thuộc biên chế Bộ Tư lệnh Hải quân Miền Đông (căn cứ tại Visakhapatnam), thường xuyên triển khai nhiệm vụ từ Tây Ấn Độ Dương đến Tây Thái Bình Dương.

Trước đó, tháng 5/2026, Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược và hợp tác thực chất.

Chuyến thăm lần này góp phần thúc đẩy hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân hai nước và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam - Ấn Độ.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn dự kiến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, giao lưu thể thao với Hải quân nhân dân Việt Nam và tham quan văn hóa tại địa phương.

Theo kế hoạch, lễ tiễn tàu sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ 30 ngày 22/11 tại cảng Tiên Sa./.

Tàu INS Sahyadri (F-49) là tàu thứ ba thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa tàng hình P17 do Ấn Độ tự thiết kế và đóng mới. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)