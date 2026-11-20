Sáng sớm nay (20/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Bắc khu vực Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và từ Hà Tĩnh đến TP Huế đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ lúc 01 giờ phổ biến từ 16- 19 độ C. Tại đặc khu Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 20/11 không khí lạnh tiếp tục được tăng cường, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Trên đất liền, gió Đông Bắc cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Trời rét.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao từ 2-4m, riêng vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông 3-5m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2-4m; biển động.

Từ sáng sớm 20/11 đến đêm 21/11, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 20/11:

TP Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ C.

Nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa - Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C; phía Nam có nơi trên 21 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 19-22 độ C; phía Nam 23-26 độ C.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời chuyển lạnh.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cao Nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ C.

Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.