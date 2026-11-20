Đầu tháng 10/2026, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi Nhà đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Cienco 4, Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh và Khu Quản lý đường bộ II cùng các đơn vị chức năng của tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An về việc tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong 30 ngày, kể từ 0h ngày 20/10/2026.

Sau khi bị tạm dừng thu phí 2 trạm BOT Bến Thủy, Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 đã bắt đầu sửa chữa đoạn tuyến Quốc lộ 1A qua tỉnh Hà Tĩnh, với phương án cào bóc mặt đường bị hư hỏng, hằn lún và thảm lại lớp bê tông mới.

Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh TP Vinh (Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) theo hình thức hợp đồng BOT, do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án, được khai thác từ tháng 1/2014. Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 là 2 trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho 2 dự án này.

Tuy nhiên, trong thời gian nói trên, công tác bảo trì, duy tu dự án còn nhiều tồn tại kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT và mất an toàn công trình. Cục Đường bộ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu sửa chữa, khắc phục các hư hỏng nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chưa thực hiện việc khắc phục, sửa chữa kịp thời, triệt để các hư hỏng theo quy định.

Từ cuối tháng 10/2026, Nhà đầu tư đã huy động nhân lực, máy móc, thiết bị kỹ thuật triển khai việc sửa chữa tại các đoạn tuyến hư hỏng, xuống cấp đã được các cơ quan quản lý đường bộ chỉ ra trong quá trình kiểm tra.

Thời điểm này, nhà đầu tư đã hoàn thiện, trình Cục Đường bộ Việt Nam về dự án sửa chữa đại tu dự án. Trong thời gian chờ phê duyệt, đơn vị đã chủ động sửa chữa các đoạn tuyến hư hỏng, xuống cấp.

Quá trình thi công, phương tiện cơ giới đường bộ vẫn có thể di chuyển ở làn 2.

Việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh được triển khai từ cuối tháng 10/2026, tuy nhiên do ảnh hưởng thời tiết mưa gió, quá trình thi công có lúc bị gián đoạn.

Tiến độ thực hiện chậm, chất lượng sửa chữa chưa đáp ứng yêu cầu, gây mất ATGT và phát sinh nhiều phản ánh tiêu cực của dư luận nên Cục Đường bộ Việt Nam quyết định tạm dừng thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tại 2 Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 trong thời gian 30 ngày để doanh nghiệp khắc phục, sửa chữa.

Thực hiện chỉ đạo của Cục đường bộ Việt Nam và các Cơ quan quản lý nhà nước, từ ngày 12/10/2026 Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 đã tổ chức huy động lượng lớn dây chuyền thiết bị cơ giới để triển khai thi công sửa chữa các hư hỏng trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (cũ).

Các thiết bị máy cào bóc công suất lớn, dây chuyền thi công thảm bê tông nhựa được huy động để sửa chữa các phân đoạn mặt đường hư hỏng bằng giải pháp mang tính bền vững đảm bảo tính ổn định và khai thác lâu dài. Tuỳ theo mức độ hư hỏng, giải pháp sửa chữa được thực hiện bằng việc cào bóc thảm lại, hoặc thảm tăng cường trên mặt đường nhựa cũ thay thế 1 lớp bê tông nhựa, hoặc thay thế cả 2 lớp bê tông nhựa đối với các phân đoạn hư hỏng nặng.

Theo nhà đầu tư, hiện nay dự án sửa chữa đại tu toàn tuyến chưa có quyết định chấp thuận và thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng ảnh hưởng tới quá trình sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên toàn tuyến.

Theo nhà đầu tư, sau hơn 1 tháng triển khai, đến nay khối lượng thảm mặt đường bê tông nhựa trên cả hai tuyến đã được sửa chữa đạt hơn 28.000m2. Hai dây chuyền đến nay đã ổn định công tác thi công và sẽ tiếp tục bình hành triển khai công tác sửa chữa trên hai tuyến để thực hiện công tác sửa chữa lớn trên toàn bộ phạm vi hư hỏng của dự án.

Song song với dây chuyền thi công mặt đường bê tông nhựa, nhà đầu tư đã chỉ đạo doanh nghiệp dự án triển khai việc sửa chữa các phân đoạn mặt đường hư hỏng trên tuyến bằng các giải pháp như cào gọt hằn lún, bù phụ lún lõm bằng bê tông nhựa, đục phá xử lý hư hỏng cục bộ bằng bê tông nhựa. Đến nay khối lượng cào gọt hằn lún đạt 9.995m2, bù phụ lún lõm đạt 2.115m2, đục sửa hư hỏng cục bộ mặt đường đạt 120m2.

Hiện nay, việc sửa chữa, khắc phục hư hỏng đang được triển khai đồng bộ trên tuyến tránh và tuyến chính Quốc lộ 1A.

Để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, doanh nghiệp dự án cũng đã tổ chức công tác chỉnh trang lại hệ thống an toàn giao thông, tổ chức sơn kẻ đường trên toàn tuyến. Đến nay đã tiến hành bổ sung vạch sơn trên tuyến đạt 1.165m2.

Ngoài việc tăng tốc công tác sửa chữa, doanh nghiệp dự án và đơn vị quản lý thu tiếp tục duy trì lực lượng nhân sự thường trực tại hai trạm nhằm đảm bảo an toàn của hệ thống thiết bị, đảm bảo lưu thông tại trạm thông suốt và an toàn.

Khu Quản lý đường bộ II kiểm tra thực trạng trên tuyến, ghi nhận nỗ lực của Nhà đầu tư trong công tác khắc phục, sửa chữa Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh.

Theo nhà đầu tư, thực trạng dự án trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn do việc tụt giảm doanh thu do miễn giảm đối tượng vùng, phân lưu lưu lượng qua các tuyến cao tốc, tuyến đường Ven biển, cầu Yên Xuân và không tăng giá vé theo lộ trình của hợp đồng… Do vậy, việc tạm dừng thu phí ảnh hưởng rất lớn tới dòng tiền của dự án, cộng với những khó khăn nêu trên làm dự án tiếp tục thâm hụt doanh thu nghiêm trọng.

Ngày 17/11/2026, Khu Quản lý đường bộ II đã chủ trì cùng các cơ quan chức năng của hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường tuyến QL1 đoạn Tránh Vinh và đoạn QL1 đoạn Vinh - Hà Tĩnh. Đoàn kiểm tra đã ghi nhận sự nỗ lực của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong việc tổ chức thực hiện các công tác sửa chữa, ghi nhận cao khối lượng sửa chữa đã thực hiện được. Đồng thời, đánh giá việc sửa chữa bằng các giải pháp bền vững và tạm thời đã khắc phục cơ bản các hư hỏng trên cả hai tuyến, đảm bảo khai thác an toàn, êm thuận.

Trạm thu phí Bến Thủy và Trạm thu phí Bến Thủy 2 là 2 trạm thu phí BOT cho Dự án Đầu tư xây dựng tuyến tránh thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) và Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) do Công ty CP Tập đoàn Cienco 4 là nhà đầu tư và Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh là doanh nghiệp dự án.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu trong 30 ngày tạm dừng thu phí, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án phải huy động nhân lực, thiết bị, kinh phí để sửa chữa triệt để các hư hỏng, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn giao thông. Các làn thu phí phải được mở để phương tiện lưu thông tự do. Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đồng thời duy trì đầy đủ công tác quản lý, bảo trì tuyến đường.

Thời gian tạm dừng sẽ được khấu trừ vào thời gian thu phí hoàn vốn của dự án. Nhà đầu tư phải tự chịu các tổn thất kinh phí phát sinh theo hợp đồng BOT.