Tại buổi gặp mặt, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan, Phó giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp báo cáo một số kết quả trong công tác chăm sóc, thực hiện các chế độ chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Loan trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, đón tiếp chu đáo, nồng hậu của Bộ Quốc phòng dành cho người có công với cách mạng của tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Ngô Thị Lệ, Phó cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tá Ngô Thị Lệ nhấn mạnh: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều chủ trương, chính sách đối với người có công, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng luôn xác định công tác chăm lo người có công với cách mạng vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là đạo lý thiêng liêng “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Toàn quân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, như: Phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi, tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa; tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ và nhiều hoạt động tri ân khác.

Các đại biểu tham dự gặp mặt.

Đại tá Ngô Thị Lệ thông tin: Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7-2027), Bộ Quốc phòng đã và đang tập trung chỉ đạo toàn quân thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng do Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị Quân đội đang phụng dưỡng; tặng quà các đồng chí thương binh, bệnh binh nặng đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại 26 Trung tâm trên toàn quốc; tổ chức dâng hương tại các công trình ghi công và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố; hỗ trợ trên 70 tỷ đồng xây dựng 500 nhà tình nghĩa, 400 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết; hỗ trợ kinh phí gần 160 tỷ đồng tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công, công trình an sinh tại một số địa bàn khó khăn và nhiều hoạt động tri ân khác.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Riêng đối với tỉnh Đồng Tháp, Bộ Quốc phòng dự kiến hỗ trợ 12,5 tỷ đồng để tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Gò Công tại xã Tân Đông; hỗ trợ một số trang thiết bị y tế tại Trạm y tế xã Tân Hộ Cơ; xây dựng 1 công trình dân sinh tại xã Gia Thuận.

Đánh giá cao những kết quả tỉnh Đồng Tháp đạt được trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Đại tá Ngô Thị Lệ mong muốn các đại biểu tiếp tục phát huy phẩm chất, truyền thống cách mạng, trở thành những tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần, góp phần giáo dục thế hệ trẻ; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu.

Dịp này, thừa ủy quyền của thủ trưởng Bộ Quốc phòng và thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đại tá Ngô Thị Lệ đã trao quà của Bộ Quốc phòng tặng các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Đồng Tháp.