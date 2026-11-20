Thiếu tướng Nguyễn Đình Cương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cơ quan tham mưu báo cáo kết quả công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập của lực lượng vũ trang tỉnh năm 2026; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề còn bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, quản lý bộ đội, bảo đảm vũ khí, trang bị, phương tiện, thao trường và các điều kiện an toàn; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm an toàn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Đình Cương yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ và chiến sĩ đối với công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập. Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình, chế độ, tiêu chuẩn an toàn, không chủ quan, xem nhẹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra, quản lý, đánh giá nguy cơ mất an toàn; chủ động rà soát thao trường, bãi tập, vũ khí, trang bị, phương tiện, hệ thống vật chất phục vụ huấn luyện trước khi bước vào huấn luyện thực hành; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp xử trí tình huống, nâng cao khả năng phòng ngừa và khắc phục sự cố cho cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm an toàn phải được xác định là yêu cầu xuyên suốt, là trách nhiệm của mọi cấp, mọi ngành và từng cá nhân trong lực lượng vũ trang tỉnh; góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2026 và những năm tiếp theo.