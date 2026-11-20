Sáng 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, tuyến quốc lộ 1A đoạn đường tránh qua TP Huế đã thông tuyến trở lại sau vụ tai nạn giao thông giữa 2 phương tiện xe đầu kéo.

Trước đó, lúc 20h 50 tối 19/11, tại Km 8+320 đường tránh Huế, đoạn qua phường Hương An, TP Huế xảy ra vụ tai nạn giữa hai xe đầu kéo.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 2 xe đầu kéo trên tuyến tránh QL1A qua TP Huế.

Thời điểm trên, tài xế L.L.T (SN 1989, trú phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo BKS 43H-078.XX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 43RM-006.XX lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến vị trí trên, xe đầu kéo do tài xế T điều khiển chuyển sang làn đường bên trái và va chạm với xe đầu kéo BKS 92LD-005.XXX kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 43R-018.XX do tài xế L.T.Q (SN 1988, trú xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) điều khiển chạy hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến một xe đầu kéo lao xuống ruộng lúa.

Tại hiện trường, xe đầu kéo 43H-078.XX nằm chắn ngang mặt đường; phương tiện còn lại lao xuống khu vực ruộng lúa bên đường.

Vụ va chạm khiến tài xế L.T.Q bị thương và được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu; hai phương tiện bị hư hỏng.

Sau nhiều giờ ách tắc, tuyến đường tránh QL1A qua TP Huế đã thông tuyến.

Vụ tai nạn giao thông khiến tuyến đường tránh Huế bị ách tắc cục bộ, các phương tiện qua khu vực này xếp hàng dài trong nhiều giờ để chờ thông tuyến.

Nhận được tin báo, lực lượng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an TP Huế đã lập tức có mặt ở hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, điều tiết giao thông và giúp thông tuyến đường tránh Huế ngay trong đêm.