80 năm văn hóa soi đường cho quốc dân đi

BẮC NINH - Ngày 24/11/2026, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Tám mươi năm sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặt ra một trách nhiệm với mỗi thế hệ: Gìn giữ bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa nhân loại và sáng tạo những giá trị mới.

Từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 1946 đến Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, đất nước đã đi qua chiến tranh, đổi mới và hội nhập. Qua mỗi chặng đường, lời căn dặn “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” lại gợi một câu hỏi thiết thực: Những giá trị nào cần được gìn giữ, bồi đắp để con người Việt Nam có thể tự tin bước tới trong một thế giới luôn đổi thay?

Ở Bắc Ninh, sức sống của di sản có thể thấy trong một canh Quan họ, khi người trẻ học từ các nghệ nhân cách hát và cả cách ứng xử với bạn hát. Lời ca được trao truyền cùng cái tình, sự trân trọng và nền nếp của người Quan họ. Đưa một làn điệu lên môi trường số có thể giúp nhiều người biết đến di sản. Để làn điệu ấy sống lâu bền, vẫn cần có người hát, người nghe và những người kiên trì truyền dạy.

Ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được bồi đắp từ những việc diễn ra quanh năm. Một đứa trẻ được nghe kể chuyện quê hương, một người trẻ tìm được cách kể mới cho câu chuyện cũ, một cộng đồng cùng chăm lo cho di sản của mình. Từ những việc bình dị ấy, mỗi thế hệ có thể gửi lại cho con cháu những giá trị tốt đẹp mình đã nhận và những giá trị mới mình góp phần tạo nên.