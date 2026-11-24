Theo thông tin từ Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, chương trình áp dụng tại 6 địa điểm, gồm: Đền Bạch Mã (số 76 Hàng Buồm); Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (số 22 Hàng Buồm); Ngôi nhà Di sản (số 87 Mã Mây); Di tích số 28 Hàng Buồm; Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội (số 50 Đào Duy Từ) và Đình Kim Ngân (số 42 Hàng Bạc).

Các điểm di tích mở cửa đón khách vào hai khung giờ trong ngày: buổi sáng từ 8h đến 12h và buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

Không gian Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - số 22 Hàng Buồm. Ảnh: chinhphu.vn/Minh Thư

Thông qua hoạt động này, người dân và du khách có cơ hội tiếp cận, khám phá những giá trị lịch sử, văn hóa và kiến trúc đặc trưng của khu phố cổ Hà Nội. Đây cũng là dịp tìm hiểu sâu hơn về nếp sinh hoạt, phong tục và những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Việc mở cửa miễn phí các điểm di tích không chỉ tạo điều kiện mở rộng cơ hội tiếp cận di sản cho công chúng mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Thông qua chương trình, những giá trị di sản của vùng đất Thăng Long - Hà Nội tiếp tục được giới thiệu rộng rãi, góp phần tăng sức hấp dẫn cho du lịch văn hóa tại khu phố cổ. Đây cũng là một trong những hoạt động thúc đẩy sự kết hợp giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch theo hướng bền vững.