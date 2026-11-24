(Nguồn ảnh: NGUYÊN XUÂN)

Từ vẻ đẹp đời thường đến ý thức gìn giữ văn hóa

Văn hóa Việt Nam được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử, kết tinh trong những di sản vật thể, phi vật thể, đồng thời hiện diện trong nếp sống, phong tục và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Gìn giữ văn hóa vì thế ngoài bảo tồn những di sản của quá khứ còn là nuôi dưỡng các giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.

Với tinh thần ấy, chiến dịch “Đất nước gấm hoa” được triển khai nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa theo Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh đất nước được dệt nên bởi vẻ đẹp thiên nhiên, con người và những giá trị văn hóa đa dạng, chiến dịch gửi gắm thông điệp: Mỗi người Việt Nam đều có thể góp phần gìn giữ, làm giàu bản sắc dân tộc bằng những hành động thiết thực.

Năm 2026, trọng tâm chiến dịch là dự án cộng đồng “Dệt suối tóc gấm hoa”. Dự án hướng tới tập hợp 10.000 bức ảnh mái tóc của người Việt trong tà áo dài, gắn với cảnh sắc quê hương trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Với người Việt, hình ảnh mái tóc như một biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống và sự gắn kết giữa các thế hệ: từ mái tóc bà, tóc mẹ đến mái tóc của những người phụ nữ hôm nay. Mỗi bức ảnh đều lưu giữ một khoảnh khắc đời thường, góp thêm một sắc màu vào bức tranh chung về đất nước, con người Việt Nam.

Đáng chú ý, thông qua dự án, Nguyên Xuân đóng góp 300 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội Văn hóa Áo dài Việt Nam nhằm bảo tồn, phát huy giá trị áo dài và thúc đẩy quá trình xây dựng hồ sơ đề cử UNESCO ghi danh áo dài Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ

Một trong những điểm nhấn của “Đất nước gấm hoa” là kết hợp các hình thức trải nghiệm trực tiếp với hoạt động sáng tạo trên nền tảng số, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận và tham gia của công chúng. Cụ thể, từ ngày 21 đến 28/11, chuỗi trải nghiệm “Miền dược liệu-Dệt suối tóc gấm hoa” sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hội An.

Tại chuỗi trải nghiệm này, người tham dự sẽ có cơ hội khám phá các loại dược liệu quen thuộc, tìm hiểu những cách chăm sóc tóc được lưu truyền trong dân gian, trải nghiệm các hoạt động chăm sóc tóc và lưu giữ hình ảnh mình trong trang phục áo dài truyền thống.

Song song với hoạt động trực tiếp, thử thách “Dệt đất nước gấm hoa” trên TikTok khuyến khích cộng đồng chia sẻ hình ảnh mái tóc, tà áo dài, những khoảnh khắc gắn kết gia đình và nét đẹp quê hương, qua đó, lan tỏa những câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ sáng tạo của thế hệ mình.

Lan tỏa khát vọng gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt

Sự kiện chính của chuỗi hoạt động cộng đồng là “Ngày hội tuổi trẻ với văn hóa dân tộc” với chủ đề “Đất nước gấm hoa”, diễn ra ngày 28 và 29/11 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Trong đó, tối 29/11, concert “Đất nước gấm hoa” với sự góp mặt của các nghệ tên tuổi như Noo Phước Thịnh, Phương Mỹ Chi, MONO, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, PiaLinh…

Kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và công nghệ sân khấu, concert “Đất nước gấm hoa” hứa hẹn sẽ mang tới không gian giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, để những giá trị văn hóa quen thuộc tiếp tục được cảm nhận bằng những hình thức biểu đạt mới.

(Nguồn ảnh: NGUYÊN XUÂN)

Với sự phối hợp triển khai của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ, chiến dịch “Đất nước gấm hoa” do nhãn hàng Nguyên Xuân thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm Hoa Linh khởi xướng là một hoạt động hưởng ứng tinh thần ấy, gắn trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với việc tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

Từ một bức ảnh mái tóc, một tà áo dài đến những câu chuyện về tình thân, quê hương, “Đất nước gấm hoa” gửi đi thông điệp: Văn hóa chỉ thật sự có sức sống bền lâu khi được cộng đồng trân trọng, gìn giữ và tiếp nối. Và mỗi người dân, bằng tình yêu và trách nhiệm của mình, đều có thể góp thêm một sắc màu, cùng dệt nên bức tranh văn hóa Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và không ngừng phát triển.