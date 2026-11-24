'Muôn sắc Việt Nam': Đại tiệc nghệ thuật tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc
Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Với sự tham gia của khoảng 3.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng thuộc các thế hệ, chương trình hứa hẹn mang đến hành trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện chiều sâu lịch sử và sự phong phú của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Đáng chú ý, Ban tổ chức dành 38.000 vé miễn phí phục vụ công chúng, góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/muon-sac-viet-nam-dai-tiec-nghe-thuat-ton-vinh-ban-sac-van-hoa-dan-toc-d37734.html