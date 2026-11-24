Lạng Sơn là vùng đất hội tụ nhiều di sản văn hóa đặc sắc gắn với cộng đồng các dân tộc. Trong đó, Thực hành Then và Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là hai di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu được UNESCO ghi danh. Mỗi di sản mang một sắc thái riêng nhưng cùng gặp gỡ ở chiều sâu văn hóa, khát vọng về cuộc sống bình an, no ấm. Không chỉ được lưu giữ trong ký ức cộng đồng, hai di sản vẫn hiện diện sống động trong đời sống hôm nay, góp phần tạo nên bản sắc riêng của văn hóa Xứ Lạng.