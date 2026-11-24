Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Hội vừa diễn ra tại Hà Nội là dịp nhìn lại hành trình vun đắp tình thân giữa những gia đình đa văn hóa, cũng là dịp để hiểu thêm về những giá trị bền vững trong mối quan hệ giữa hai dân tộc Việt Nam và Hàn Quốc.

Hai đất nước, một mái nhà

Tại Lễ kỷ niệm, hai ca khúc Cả nhà thương nhau của Việt Nam và Ai cũng là một bông hoa của Hàn Quốc đã được lựa chọn để Dàn hợp xướng Gloria biểu diễn với phần thể hiện của các em nhỏ lớn lên trong các gia đình Việt Nam – Hàn Quốc.

Hai giai điệu, hai ngôn ngữ, nhưng cùng gửi gắm một thông điệp về tình yêu thương. Cũng như trong mỗi gia đình Việt – Hàn, sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục và tập quán không làm mất đi bản sắc của mỗi người, mà mở ra cơ hội để các thành viên hiểu thêm về văn hóa, con người và quê hương của nhau.

Ông Lee Geon, Chủ tịch đời thứ 10 của Hội Gia đình Hàn – Việt tại Hà Nội phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Châu Lê)

Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm, ông Lee Geon, Chủ tịch đời thứ 10 của Hội Gia đình Hàn – Việt tại Hà Nội, cho biết Hội chính thức ra mắt vào tháng 11/2008. Nếu tính cả thời gian sinh hoạt trước khi thành lập, cộng đồng này đã có hơn 20 năm đồng hành cùng các gia đình Việt – Hàn.

Từ một nhóm nhỏ khoảng 30 gia đình, cộng đồng đã phát triển với khoảng 2.000 cặp vợ chồng và hơn 4.000 người con thế hệ thứ hai sinh sống tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Trong những năm đầu, Hội tập trung hỗ trợ những vấn đề thiết thực như thủ tục thị thực, việc học tập của con em. Qua thời gian, các hoạt động hướng tới việc xây dựng một cộng đồng gắn kết, hỗ trợ những gia đình gặp khó khăn và tạo điều kiện cho trẻ em phát triển.

Để xây dựng một tổ ấm, các cặp vợ chồng đa văn hóa không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Từ cách giao tiếp với người thân, gìn giữ phong tục của mỗi bên đến việc lựa chọn ngôn ngữ và phương pháp giáo dục con cái, họ phải cùng nhau tìm ra cách dung hòa những khác biệt trong đời sống hằng ngày. Sự đồng hành của cộng đồng vì thế có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi gia đình.

Những người con mang trong mình hai quê hương

Sau 18 năm, sự trưởng thành của thế hệ thứ hai là một trong những dấu ấn đáng chú ý của Hội. Theo thông tin trong bài phát biểu của Chủ tịch Lee Geon, trong khoảng 2.300 học sinh tại Trường quốc tế Hàn Quốc tại Hà Nội, gần một nửa là con em các gia đình Việt – Hàn. Khoảng 100 người con thế hệ thứ hai đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tiếp tục học tập tại các trường đại học ở Việt Nam và Hàn Quốc. Một số em đã trưởng thành, lập gia đình và có con.

Trường Mầm non Gia đình Việt – Hàn, được thành lập khoảng 5 năm trước, là một trong những hoạt động thể hiện sự quan tâm của Hội đối với giáo dục thế hệ trẻ. Cùng với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đây là cơ hội để các em tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa của cả hai đất nước.

Ông Seo Won-sam, Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc cho biết, đối với các em, Hàn Quốc và Việt Nam không phải là hai đất nước buộc phải lựa chọn một trong hai, mà cả hai quốc gia đều là cội nguồn và là quê hương đáng tự hào của chính mình. (Ảnh: Châu Lê)

Trong bài phát biểu chúc mừng, ông Seo Won-sam, Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Đối với các em, Hàn Quốc và Việt Nam không phải là hai đất nước buộc phải lựa chọn một trong hai, mà cả hai quốc gia đều là cội nguồn và là quê hương đáng tự hào của chính mình”.

Lớn lên trong một gia đình đa văn hóa, mỗi em có cơ hội tiếp nhận tiếng nói, phong tục và những giá trị truyền thống từ cả hai phía nội, ngoại. Việc gìn giữ tiếng Việt, tiếng Hàn và tình cảm với hai quê hương không chỉ giúp các em hiểu hơn về cội nguồn của mình mà còn tạo nền tảng để tham gia các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai nước trong tương lai.

Đó cũng là định hướng mà Hội đặt ra cho chặng đường tiếp theo: Đồng hành cùng thế hệ trẻ để các em có thể phát huy sự hiểu biết về hai nền văn hóa, tự tin lựa chọn con đường của mình và đóng góp cho xã hội.

Lắng nghe những người phụ nữ xa quê

Là người từng thực hiện nhiều phim tài liệu, phóng sự giàu cảm xúc, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Văn Tài chia sẻ, khi được giao nhiệm vụ thực hiện tư liệu cho bộ phim tài liệu Những gia đình Việt Hàn vào năm 2023, điều khiến anh quan tâm là cuộc sống của những người phụ nữ Việt Nam sau khi lấy chồng và sang Hàn Quốc sinh sống.

“Rời xa cha mẹ, quê hương, phải làm quen với một ngôn ngữ khác, một nếp sống khác, các cô dâu Việt đã trải qua những gì để xây dựng được một mái ấm? Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra đây không chỉ là câu chuyện của một người phụ nữ, mà là câu chuyện của cả gia đình, của những bậc cha mẹ ở hai đất nước và của những đứa trẻ lớn lên trong hai nền văn hóa.

Tôi cũng rất quan tâm đến thế hệ thứ hai của các gia đình Việt – Hàn. Có những bạn trẻ trưởng thành ở Hàn Quốc nhưng không còn nói được tiếng Việt. Trong khi đó, tôi gặp nhiều người mẹ Việt vẫn cố gắng dạy con tiếng mẹ đẻ hằng ngày, để mỗi lần về Việt Nam, các cháu có thể trò chuyện với ông bà ngoại, với người thân bên ngoại. Theo tôi, đó là việc rất đáng trân trọng, bởi giữ được tiếng Việt cũng là giữ một sợi dây gắn bó với cội nguồn của mình”, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Văn Tài bộc bạch.

Nhìn vào chặng đường 18 năm của Hội Gia đình Hàn – Việt tại Hà Nội, đạo diễn Nguyễn Văn Tài cho biết, anh càng thấy ý nghĩa của một cộng đồng có thể kết nối, chia sẻ và đồng hành cùng những gia đình đa văn hóa. “Chính những câu chuyện đời thường ấy khiến tôi muốn tiếp tục theo đuổi đề tài này, từ cuộc sống của những cô dâu Việt đến sự gắn kết của những gia đình Việt – Hàn qua nhiều thế hệ”, anh nói.

Trong bài viết ngày 16/6/2023, Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc từng ghi nhận ê-kíp VTV đã theo đoàn trong chuyến đi kéo dài 10 ngày, ghi lại những cuộc đoàn tụ và đời sống của các gia đình. Đây cũng là hành trình tiếp nối chuyến tác nghiệp năm 2019. Sự đồng hành của Hội, với vai trò kết nối các gia đình và hỗ trợ tiếp cận nhân vật, đã tạo điều kiện để những câu chuyện ấy đến với khán giả truyền hình Việt Nam.

Tình hữu nghị bắt đầu từ mỗi gia đình

Lễ kỷ niệm 18 năm thành lập Hội còn là dịp kết nối cộng đồng các gia đình Việt – Hàn với các cơ quan ngoại giao, tổ chức hữu nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp.

Sự quan tâm của các tổ chức và doanh nghiệp góp phần tạo thêm nguồn lực để Hội chăm lo đời sống hội viên, hỗ trợ giáo dục và giúp đỡ những gia đình gặp khó khăn. Tổng Lãnh sự Seo Won-sam cũng bày tỏ cam kết của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp tục quan tâm, đồng hành vì cuộc sống hạnh phúc của các gia đình Việt – Hàn và tương lai của con em họ.

Đạo diễn Nguyễn Văn Tài cho biết, anh càng thấy ý nghĩa của một cộng đồng có thể kết nối, chia sẻ và đồng hành cùng những gia đình đa văn hóa. (Ảnh NVCC)

Ở tuổi 18, Hội hướng tới một giai đoạn hoạt động mới. Theo kế hoạch được Chủ tịch Lee Geon đề cập trong bài phát biểu, Hội dự kiến mở văn phòng vào tháng 1/2027 và tổ chức chuyến thăm Hàn Quốc dành cho cha mẹ của những người vợ Việt Nam vào khoảng tháng 5–6/2027. Những chuyến đi như vậy có thể giúp người thân hiểu thêm về quê hương của con rể, đồng thời vun đắp tình cảm giữa hai bên gia đình.

Trong mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, bên cạnh những hoạt động hợp tác về kinh tế, ngoại giao, giáo dục và văn hóa, sự gắn bó giữa người dân hai nước được bồi đắp từ những điều rất bình dị: Một bữa cơm gia đình, những ngày lễ, ngày Tết, những cuộc trò chuyện với ông bà ở hai quê hương.

Hành trình 18 năm của Hội Gia đình Hàn – Việt tại Hà Nội cho thấy tình hữu nghị giữa hai dân tộc không chỉ được xây dựng qua những chương trình hợp tác lớn, mà còn được vun đắp từ tình yêu, sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình. Khi hai nền văn hóa cùng được trân trọng dưới một mái nhà, những người con lớn lên từ mái ấm ấy có thêm cơ hội để tiếp nối và làm sâu sắc hơn sự gắn kết giữa hai đất nước.