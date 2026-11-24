Ngày 23/11, Đại sứ quán Philippines tại Hà Nội tổ chức triển lãm nghệ thuật đương đại “Biểu đạt tình hữu nghị” (Expressions of Friendship), giới thiệu các tác phẩm của nhiều họa sĩ Philippines, trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Philippines.

Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III phát biểu giới thiệu sự kiện. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Phát biểu mở đầu, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel R. Fernandez III nhấn mạnh, hoạt động giao lưu nhân dân giữa Philippines và Việt Nam đã có từ lâu, khi các sản phẩm nghệ thuật và thủ công mỹ nghệ của người dân hai nước xuất hiện trên lãnh thổ của nhau.

Truyền thống đó tiếp tục được duy trì đến ngày nay, khi các nghệ sĩ Philippines không ngừng hợp tác với những đồng nghiệp Việt Nam, tạo nên những cuộc đối thoại nghệ thuật thông qua màu sắc và những nét cọ.

"Chính thông qua nghệ thuật thị giác, những con người thuộc các quốc tịch và sử dụng các ngôn ngữ khác nhau có thể giao tiếp với nhau mà không cần đến phiên dịch. Cảm xúc được chia sẻ, quan điểm được truyền tải, tất cả đều thông qua màu sắc, hình khối và những nét vẽ," Đại sứ chia sẻ.

Tại triển lãm, các họa sĩ Philippines mang đến những tác phẩm với phong cách, chủ đề và cách thể hiện khác nhau, từ nghệ thuật trừu tượng đương đại đến những sáng tác lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, thiên nhiên và đời sống.

Nghệ thuật kết nối con người và các nền văn hóa

Giới thiệu hai tác phẩm Fish Fish (Đàn cá) và Blurred (Nhòe mờ), họa sĩ Roland Rosacay cho biết ông tìm thấy nguồn cảm hứng sáng tác từ vẻ đẹp của cuộc sống thường ngày, thiên nhiên và những hình thái giản dị xung quanh.

Trong đó, Fish Fish khắc họa một đàn cá với những gam màu rực rỡ, cùng nhau bơi lội như một bản giao hưởng bằng hình ảnh. Những hình khối đan xen và chuyển động nhịp nhàng tượng trưng cho sự đoàn kết, hợp tác và mối liên kết giữa các sự sống.

Theo họa sĩ, cũng như những đàn cá cùng nhau vượt qua các dòng chảy luôn biến đổi, con người có thể phát triển khi các cộng đồng chung sống hài hòa và hỗ trợ lẫn nhau.

Họa sĩ Roland Rosacay bên các tác phẩm của ông. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Trong khi đó, tác phẩm Blurred sử dụng những hình khối hình học và họa tiết biến đổi để khuyến khích người xem khám phá những góc nhìn khác nhau.

"Những điều thoạt nhìn có vẻ mơ hồ có thể dần bộc lộ ý nghĩa sâu sắc hơn khi được tiếp cận bằng sự kiên nhẫn và tinh thần cởi mở. Ở nhiều khía cạnh, điều này cũng phản ánh quá trình giao lưu văn hóa. Khi chúng ta tìm hiểu truyền thống, lịch sử và những giá trị của nhau, những điều từng xa lạ sẽ dần trở nên rõ ràng hơn, từ đó vun đắp sự thấu hiểu và tình hữu nghị," họa sĩ Roland Rosacay chia sẻ.

Cùng quan điểm về sức mạnh kết nối của nghệ thuật, họa sĩ Jiro Mizuse giới thiệu ba tác phẩm Ignite the Night, Chroma Burst và Echoes of Light; khám phá ánh sáng, màu sắc và năng lượng để thể hiện những hình thái khác nhau của chuyển động, cảm xúc và sức sáng tạo.

"Tôi tin rằng nghệ thuật là một ngôn ngữ chung của nhân loại, có khả năng kết nối con người và các nền văn hóa, bất kể quốc tịch hay xuất thân," họa sĩ Jiro Mizuse bày tỏ.

Tác phẩm Ignite the Night của họa sĩ Jiro Mizuse. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Từ bản sắc văn hóa đến thông điệp bảo vệ thiên nhiên

Một trong những tác phẩm mang thông điệp về sự gắn kết được họa sĩ Roy C. Espinosa giới thiệu tại triển lãm là bức tranh khắc họa hai cây cổ thụ đan vào nhau như một cái ôm, với những bộ rễ bám sâu giữa các viên đá rực rỡ sắc màu. Theo họa sĩ, hình ảnh này tượng trưng cho tình đồng hành bền chặt, khả năng vượt qua nghịch cảnh, tình yêu thương và sự đoàn kết.

"Cũng như những thân cây đã trải qua bao năm tháng, xoắn vào nhau và hòa làm một để tạo thành hình dáng che chở, những mối quan hệ sâu sắc nhất của con người cũng trở nên bền chặt và ý nghĩa hơn theo thời gian," ông chia sẻ.

Họa sĩ Roy C. Espinosa cho rằng, dù trong gia đình, tình bạn hay tình hữu nghị giữa Philippines và Việt Nam, những kết nối chân thành đều được nuôi dưỡng bằng trải nghiệm chung, sự hỗ trợ lẫn nhau và tinh thần thấu hiểu.

Không chỉ đề cập đến mối quan hệ giữa con người, tác phẩm còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu và hiện tượng nóng lên toàn cầu. "Thiên nhiên không đơn thuần là môi trường xung quanh chúng ta. Đó là ngôi nhà, nguồn sống và cũng là trách nhiệm chung mà chúng ta phải gìn giữ cho các thế hệ tương lai," họa sĩ nhấn mạnh.

Họa sĩ Roy C. Espinosa và tác phẩm của ông. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Cũng lấy cảm hứng từ thiên nhiên, họa sĩ Irma F. Espinosa mang đến triển lãm tác phẩm về hoa sen với những sắc hồng nhẹ nhàng trên nền xanh lá dịu mát, gợi lên cảm giác bình yên, cân bằng và thanh thản. Theo bà, hoa sen từ lâu đã trở thành biểu tượng của sự thuần khiết, khả năng vượt qua nghịch cảnh, lòng kiên trì và sức mạnh nội tâm.

"Khả năng sinh trưởng và nở hoa ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất của hoa sen nhắc nhở chúng ta rằng vẻ đẹp và sự trưởng thành vẫn có thể nảy nở từ nghịch cảnh," họa sĩ Irma F. Espinosa chia sẻ.

Tác phẩm hoa sen của họa sĩ Irma F. Espinosa. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Triển lãm còn có sự tham gia của gia đình họa sĩ nổi tiếng Philippines: Vợ chồng Aris - Espie Bagtas và ba người con trai Dale, Airon, Euri. Mỗi thành viên theo đuổi một phong cách sáng tác riêng, từ nghệ thuật trừu tượng đương đại, các chủ đề về bản sắc dân tộc đến hình khối kiến trúc, văn hóa đại chúng và nghệ thuật đường phố.

Họa sĩ Aris Bagtas mang đến những sáng tác lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, truyền thống và các biểu tượng văn hóa Philippines.

Các tác phẩm Biyaya na Supling, Sarimanok và La Bulakenya lần lượt tôn vinh gia đình, tình mẫu tử; thần thoại và truyền thống văn hóa của cộng đồng Maranao; cùng vẻ đẹp, sự duyên dáng và sức mạnh của người phụ nữ Philippines. "Đối với tôi, nghệ thuật không đơn thuần là tạo ra những hình ảnh đẹp. Đó còn là cách để lưu giữ những câu chuyện, tôn vinh tổ tiên và khẳng định bản sắc của người Philippines," họa sĩ Aris Bagtas chia sẻ.

Theo họa sĩ Espie Bagtas, dù có phong cách, nguồn cảm hứng và hành trình sáng tạo khác nhau, các thành viên trong gia đình đều được gắn kết bởi tình yêu nghệ thuật. "Đối với gia đình chúng tôi, nghệ thuật không đơn thuần là một tài năng thiên bẩm. Đó còn là niềm đam mê, một ngôn ngữ chung và một di sản mà chúng tôi tự hào chia sẻ với thế giới," bà nói.

Họa sĩ Aris Bagtas và tác phẩm của ông. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Tác phẩm của họa sĩ Espie Bagtas. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN

Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Adam M. Tugio chiêm ngưỡng tác phẩm của họa sĩ Dale Bagtas. Ảnh: Đinh Nhung/Mekong ASEAN