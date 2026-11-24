Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đối với Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Lê Văn Chương

Tham dự chương trình có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; cùng đông đảo lãnh đạo địa phương và nhân dân.

Nhân dịp này, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum là Di tích quốc gia đặc biệt. Đây là di tích lịch sử cách mạng tiêu biểu ở Tây Nguyên, nơi thực dân Pháp từ năm 1930 đưa các chiến sĩ cách mạng ở Nghệ An, Hà Tĩnh tham gia phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh về giam cầm, đày ải.

Những tiết mục mở màn mang âm hưởng của đỉnh núi Ngọc Linh, dòng sông Đắk Bla. Ảnh: Lê Văn Chương

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên bày tỏ mong muốn tiếng cồng, tiếng chiêng sẽ mãi ngân vang trên các buôn làng, khu dân cư; những làn điệu dân ca, bài chòi cùng phong tục, tập quán tốt đẹp tiếp tục được các thế hệ gìn giữ và trao truyền. Đồng chí đề nghị các cấp chính quyền chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín và cộng đồng trong gìn giữ tiếng nói, cồng chiêng và các loại hình nghệ thuật dân gian.

Các thiếu nữ Ca Dong mang đến chương trình điệu múa Ca Cheo. Ảnh: Lê Văn Chương

Ngay sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc với các hoạt cảnh “Chuyện kể từ đại ngàn”, “Đại ngàn vui hội” và nhiều tiết mục như “Chiếc gùi của mẹ”, “Đôi chân trần”, dân ca H’rê “Đi cắt lúa”, diễn tấu “Tiếng chiêng ngày hội”, liên khúc “Cô gái vót chông - Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên”... Trên sân khấu và khắp khoảng sân rộng ngoài trời, các nghệ sĩ cùng hàng nghìn đồng bào tạo nên những màn trình diễn rực rỡ sắc màu.

Những vũ điệu mang sắc màu Tây Nguyên, thấm đẫm hơi thở đại ngàn và tình yêu quê hương. Ảnh: Lê Văn Chương

Không gian sử thi đại ngàn bừng sáng qua từng lớp diễn, tôn vinh sức sống bền bỉ và bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc. Ảnh: Lê Văn Chương

Sự xuất hiện của Hoa hậu H’Hen Niê, người con của núi rừng Tây Nguyên đã khuấy động không khí đêm hội. Trong trang phục thổ cẩm truyền thống, cô mang đến ca khúc “Con sinh ra là để phi thường”, hòa giọng cùng âm vang trầm hùng của dàn cồng chiêng do các nghệ nhân bản địa trình diễn. Cùng đứng trên sân khấu với cô là các em học sinh người Kinh, H’rê, Ca Dong, Giẻ Triêng trong trang phục dân tộc rực rỡ. Những bàn tay nắm chặt, những giọng ca hòa quyện tạo nên bản hòa ca sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của thế hệ trẻ vùng cao.

Xuyên suốt chương trình, cảm xúc của khán giả được dẫn dắt qua nhiều cung bậc. Có lúc là những điệu múa, lời ca khoan thai, dịu dàng, gợi nhịp sống bình yên nơi buôn làng và dòng nước mát lành trên sông Đắk Bla; có lúc lại bùng lên với những vũ điệu mạnh mẽ như tiếng gọi giữa đại ngàn Ngọc Linh, Mường Hoong hùng vĩ.

Từ điệu múa đấu chiêng phóng khoáng trên nền chiêng đôi rộn rã của người Cor, nhịp chân uyển chuyển theo tiếng chiêng ba trầm ấm của đồng bào H’rê, đến những vũ điệu đậm chất sử thi bên dàn chiêng năm, chiêng sáu ngân vang của người Ca Dong, Giẻ Triêng, tất cả đã hòa quyện, tạo nên bản giao hưởng đại ngàn đa sắc màu, khơi dậy niềm tự hào về bản sắc văn hóa và khát vọng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Màn pháo hoa nghệ thuật rực sáng bầu trời, hòa cùng nhịp xoang của hàng trăm diễn viên dưới sân vận động, khép lại đêm khai mạc lễ hội đầy ấn tượng. Ảnh: Lê Văn Chương

Đặc biệt, nhằm nhắc nhớ những trang sử đấu tranh oanh liệt của đồng bào vùng cao Quảng Ngãi hơn 80 năm về trước, chương trình tái hiện màn rước đuốc trang nghiêm, thiêng liêng giữa núi rừng. Hình ảnh những ngọn đuốc bừng sáng gợi lại khí thế hào hùng của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ năm 1945 dưới sự lãnh đạo của đồng chí Phạm Kiệt cùng các đồng chí của mình. Đồng chí Phạm Kiệt sau này trở thành Trung tướng, Tư lệnh kiêm Chính ủy Công an nhân dân vũ trang, nay là Bộ đội Biên phòng.