Sức trẻ nối dài những chiến công

Vẻ đẹp "nam thần" của chiến sĩ trẻ thuộc Đội Chữa chát và Cứu nạn cứu hộ số 8. Ảnh: Bảo Hân

Niềm vui của nghề

Vừa trở về sau buổi tuyên truyền kiến thức PCCC và CNCH cho các hộ dân sinh sống ven sông Hồng, còn chưa kịp ráo mồ hôi, Trung úy Đồng Thế Giáp, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH số 8, lại cùng đồng đội bước vào buổi luyện tập giữa trưa nắng gắt. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt rắn rỏi của người lính đã hơn 10 năm công tác. Ở anh toát lên sự mạnh mẽ, quyết đoán của người thường xuyên đối mặt với hiểm nguy. Thế nhưng, khi được hỏi về chuyện riêng, Trung úy Đồng Thế Giáp lại nhanh chóng trở về với chủ đề quen thuộc: những vụ cháy, những lần cứu người và công việc hằng ngày của người lính chữa cháy.

Câu chuyện đưa mọi người trở về vụ cháy xảy ra cách đây gần 6 tháng, khi Trung úy Đồng Thế Giáp cùng đồng đội cứu sống 5 người mắc kẹt trong một ngôi nhà. Khoảng 22h45 ngày 12-4, dù không phải ca trực, Trung úy Giáp vẫn ở lại đơn vị. Đúng lúc đó, chủ nhà số 47, ngõ 131 đường Hồng Hà hớt hải chạy đến báo cháy. Không kịp thay quần áo chiến đấu, Trung úy Đồng Thế Giáp lập tức đánh kẻng báo động rồi chạy bộ đến hiện trường, cách đơn vị không xa.

Cứu 5 người trong đám cháy xảy ra tại phường Hồng Hà. Ảnh: Bảo Hân

Ngôi nhà xảy ra cháy được sử dụng để kinh doanh, bên trong chứa nhiều đồ đạc, hàng hóa dễ cháy, trong đó có mũ bảo hiểm. Hàng hóa được xếp nhiều tại khu vực lối lên cầu thang, gây không ít khó khăn cho việc tiếp cận các tầng. Bằng những biện pháp nghiệp vụ, kinh nghiệm thực tiễn và sự chỉ huy kịp thời, cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp với người dân nhanh chóng khống chế đám cháy, đồng thời tiếp cận các tầng để tìm kiếm, giải cứu người mắc kẹt.

“Các nạn nhân ở rải rác tại nhiều vị trí trong ngôi nhà. Có hai nạn nhân được tìm thấy trong nhà vệ sinh, hai nạn nhân khác ở ngoài ban công. Anh em đã tiếp cận, đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Rất may mắn, cuối cùng cả 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà đều được cứu khỏi đám cháy”, Trung úy Đồng Thế Giáp nhớ lại.

Kiểm tra quân trang, quân dụng trước mỗi ca trực. Ảnh: Bảo Hân

Với Hạ sĩ Hoàng Hải Long, một kỷ niệm không thể nào quên là lần anh trinh sát và trực tiếp cõng một cụ bà thoát nạn trong vụ cháy xảy ra vào 1h24 ngày 2-9, tại nhà dân số 4, ngách 12, ngõ 29 Đội Nhân, phường Ngọc Hà.

Tình huống lúc đó hết sức nguy hiểm. Đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 1, bắt nguồn từ vị trí để hai xe gắn máy, gồm một xe sử dụng động cơ xăng và một xe sử dụng động cơ điện, đặt sát cửa ra vào. Lửa sau đó cháy lan dần vào phía trong nhà. Chất cháy chủ yếu là xăng, nhựa và pin của xe máy điện. Khi phát hiện có người mắc kẹt bên trong, Hạ sĩ Hoàng Hải Long nhận nhiệm vụ trinh sát, tiếp cận đám cháy từ phía tầng thượng nhà hàng xóm. Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, tại các tầng phía trên, Hải Long cùng đồng đội sử dụng thang phá cửa kính tầng 3 để tổ chức tìm kiếm người bị nạn, đồng thời thực hiện các biện pháp thoát khói. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chữa cháy đã hướng dẫn hai người bị nạn thoát ra từ mái tầng tum sang nhà liền kề. Hạ sĩ Hoàng Hải Long trực tiếp bế một cụ bà ra vị trí an toàn.

Đó chỉ là một số câu chuyện trong rất nhiều câu chuyện nghề đầy quả cảm của những người lính chữa cháy. Những tình huống mà họ đối mặt nhiều khi không khác những thước phim hành động, nhưng với mỗi cán bộ, chiến sĩ, đó lại là công việc thường ngày, là trách nhiệm được đặt lên hàng đầu.

Hạ sĩ Hoàng Hải Long trực tiếp bế bà cụ thoát khỏi đám cháy trên phố Đội Nhân. Ảnh: Bảo Hân

Ít ai biết, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 8 ngày nay có tiền thân là Đội PCCC và CNCH, Công an quận Ba Đình trước đây - một đơn vị giàu truyền thống. Không chỉ bảo đảm an toàn về cháy, nổ trên địa bàn trọng điểm, trong công tác chuyên môn, đơn vị từng xử lý nhiều vụ việc đặc biệt, trong đó có những tình huống hết sức éo le, hi hữu như thuyết phục thành công những người có biểu hiện bất thường trèo lên cây cổ thụ, cột điện để tìm cách quyên sinh.

Nói về truyền thống của đơn vị, Thượng tá Trương Văn Dương, Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 8, cho biết: “Trân trọng quá khứ, hướng tới tương lai, chúng tôi luôn xác định hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn. Truyền thống và kinh nghiệm của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước luôn là bài học quý đối với cán bộ, chiến sĩ trẻ hôm nay”.

Không ngừng vượt khó

Gần như chiến sĩ trẻ Đội Chữa cháy và CNCH số 8 đều chưa nghĩ đến hạnh phúc riêng tư. Ảnh: Bảo Hân

Nói về đặc thù “đơn vị trẻ” được đồng đội nhắc đến, Thượng tá Trương Văn Dương vui vẻ chia sẻ, cán bộ, chiến sĩ trẻ của đơn vị đều là những thanh niên giàu nhiệt huyết, nhưng cũng có một điểm chung là công việc đặc thù khiến nhiều người chưa có thời gian dành cho chuyện riêng, gia đình.

Một lát cắt nhỏ trong đời sống của cán bộ, chiến sĩ cũng phần nào cho thấy sự vất vả của người lính cứu hỏa trong thời bình. Trong những ngày cuối thu, giữa cái nắng oi bức, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 40 độ C, khi nhiều người tìm đến những căn phòng điều hòa mát lạnh thì tại đơn vị, cán bộ, chiến sĩ vẫn miệt mài với các bài tập rèn luyện thể lực, kiểm tra quân trang, phương tiện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào.

Ai cũng sẵn sàng hiến dâng sức trẻ vì Thủ đô bình yên. Ảnh: Bảo Hân

Với phương châm “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ số 8 đều không ngừng rèn luyện, xây dựng bản lĩnh vững vàng. Trung tá Nguyễn Việt Dũng, Đội phó Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, cho biết, bản lĩnh của cán bộ, chiến sĩ trẻ không chỉ thể hiện ở tinh thần lăn xả, quả cảm cần thiết của người lính cứu hỏa mà còn thể hiện trong đời sống hằng ngày. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều chấp hành nghiêm kỷ cương, pháp luật, giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong quan hệ, ứng xử với nhân dân.

“Ngay cả những thú vui như chơi điện tử, tương tác trên mạng xã hội để giải trí và tìm kiếm bạn bè - những hoạt động mà thanh niên thường sử dụng - cũng không thấy cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị có biểu hiện sa đà. Ngoài giờ trực chiến, anh em đều chăm chỉ luyện tập, trồng cây, nuôi chim cảnh, xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh”, Trung tá Nguyễn Việt Dũng chia sẻ.

Cán bộ chiến sĩ đều nhận được niềm tin yêu của nhân dân về lối sống chân thành, giản dị. Ảnh: Bảo Hân

Đằng sau mỗi câu chuyện cứu người, người lính cứu hỏa đôi khi chỉ biết đến chiến công của chính mình qua những dòng tin trên báo do người thân, bạn bè gửi. Chẳng mấy khi nói về bản thân, sau mỗi câu chuyện đầy tính nhân văn ấy lại là những đêm trăn trở về những trường hợp không may mắn, không kịp được can thiệp để thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Những phút lòng nặng trĩu ấy, người lính lại chỉ mong một điều giản dị: được “thất nghiệp”, được có những phút giây bình yên, không phải đối mặt với khói lửa và hiểm nguy; được sống cho bản thân, được yêu thương và tìm thấy hạnh phúc riêng tư giữa bộn bề công việc.

Nhưng khi tiếng kẻng báo động vang lên, họ lại khoác lên mình bộ quần áo chiến đấu, lao về phía nguy hiểm. Bởi với những người lính chữa cháy, phía sau mỗi tiếng kẻng là một cuộc chạy đua với thời gian. Và phía trước họ luôn là những người đang cần được cứu.