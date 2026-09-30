Tuyên phạt hơn 424 năm tù trong vụ án tổ chức sử dụng ma tuý quy mô lớn

Tuyên phạt hơn 424 năm tù đối với 58 bị cáo trong vụ án ma túy. Ảnh: TTXVN phát.

Theo bản án, Nguyễn Võ Tùng Lâm (34 tuổi), chủ hai cơ sở kinh doanh The Voice (số 22 Thống Nhất) và Motel Family (số 102 Cao Bá Quát, phường Diên Hồng), được xác định là người cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lâm 9 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trong số các bị cáo, 13 nhân viên được xác định tích cực giúp sức cho Lâm trong việc quản lý, điều hành hai cơ sở kinh doanh, bị tuyên phạt từ 8 đến 9 năm tù. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 đến 9 năm tù, tùy theo tính chất, mức độ và hành vi phạm tội.

Theo cáo trạng, từ ngày 29/7/2024 đến ngày 15/9/2025, mặc dù biết nhiều khách thuê phòng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Lâm vẫn chỉ đạo quản lý và nhân viên tiếp nhận khách, bố trí phòng, thu tiền và chuẩn bị các điều kiện phục vụ việc sử dụng ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Dưới sự điều hành của Lâm, các quản lý và nhân viên tại hai cơ sở đã tham gia bố trí phòng, nhận tiền thuê phòng, chuẩn bị dụng cụ, phục vụ ăn uống, gọi tiếp viên nữ và cảnh giới. Tiền thuê phòng được thu bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản của nhân viên, sau đó tập hợp giao lại cho Lâm.

Trong thời gian hoạt động, hai cơ sở đạt doanh thu hơn 36,1 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí, Lâm hưởng lợi hơn 18 tỷ đồng.

Rạng sáng 15/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra, phát hiện tại hai cơ sở có 13 phòng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 102 người, gồm 90 người sử dụng ma túy và 12 nhân viên. Qua giám định, cơ quan chức năng xác định các chất thu giữ là Ketamine và MDMA; những người liên quan đều có kết quả xét nghiệm dương tính với ma túy.

Quá trình điều tra xác định, tại các phòng, nhiều bị cáo đã bàn bạc, góp tiền mua ma túy, thuê phòng, chuẩn bị dụng cụ, chia ma túy và tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vụ án được đưa ra xét xử từ ngày 29/9, với 58 bị cáo. Trong đó, có bị cáo chưa thành niên nên quá trình tố tụng được thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người này.