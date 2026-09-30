Chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng, cặp vợ chồng lĩnh án gần 38 năm tù

Chiều 30/9, TAND thành phố Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hai bị cáo Trần Thị Lan (SN 1989) và Nguyễn Công Thành (SN 1985, cùng trú tại phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh) về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hai bị cáo Trần Thị Lan và Nguyễn Công Thành tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Trang Vân

Theo cáo trạng, là lao động tự do, không làm việc tại bất kỳ cơ quan nào liên quan đến việc cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng Lan và Thành tự nhận có quan hệ với nhiều lãnh đạo, cán bộ ngành tài nguyên và môi trường, có khả năng giải quyết các thủ tục đất đai nhằm tạo lòng tin với người dân.

Ngày 5/6/2023, tại phường Hồng Gai, do cần tiền chi tiêu và trả nợ, Lan đưa ra thông tin không có thật, hứa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chị Chu Thị Thúy với chi phí 650 triệu đồng.

Chị Thúy đã chuyển khoản 550 triệu đồng, đồng thời giao trực tiếp cho Lan 100 triệu đồng. Hai bên lập giấy bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gốc và các giấy tờ liên quan. Lan cam kết không mua bán, cầm cố, thế chấp hay sang tên đất cho người khác.

Tuy nhiên, sau khi chị Thúy ký hợp đồng ủy quyền, đầu tháng 8/2023, Lan cùng chồng tự ý chuyển nhượng hai thửa đất của chị Thúy cho người khác với giá 1,9 tỷ đồng, sau đó mua lại vào tháng 9/2023.

Phát hiện sự việc, chị Thúy yêu cầu hoàn trả tiền nhưng Lan chỉ trả lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (chưa hợp thửa) và không hoàn trả 650 triệu đồng đã nhận trước đó.

Ngoài vụ việc trên, từ năm 2021 đến năm 2023, vợ chồng Lan - Thành còn rủ 4 người khác góp vốn mua đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với thỏa thuận bàn giao đất hoặc bán đất chia lợi nhuận.

Sau khi nhận tiền, vợ chồng Lan - Thành không thực hiện đúng cam kết, sử dụng một phần tiền để chi tiêu cá nhân, trả nợ. Một số thửa đất đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận nhưng không được bàn giao cho người góp vốn mà bị đem thế chấp vay tiền hoặc chuyển nhượng để trả nợ.

Điển hình, chị Nguyễn Thu Hoài và anh Đàm Nguyễn Tùng Huy góp tổng cộng 4,17 tỷ đồng mua đất tại Móng Cái. Dù các thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận vào đầu năm 2023, vợ chồng Lan - Thành vẫn không bàn giao theo thỏa thuận. Thành sử dụng một giấy chứng nhận để vay 1,2 tỷ đồng, đồng thời chuyển nhượng những thửa đất khác.

Khi anh Huy yêu cầu rút vốn, hai bị cáo chỉ hoàn trả 300 triệu đồng, chiếm đoạt số tiền còn lại khoảng 2,94 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, vợ chồng Lan - Thành đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tổng cộng 11,755 tỷ đồng của 4 bị hại. Riêng Lan còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 650 triệu đồng của chị Thúy. Tổng số tiền bị chiếm đoạt trong vụ án lên tới 12,405 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Lan và Thành thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng phải chịu tình tiết tăng nặng do phạm tội từ hai lần trở lên.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Thị Lan 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 13 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt chung là 25 năm tù. Nguyễn Công Thành bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".