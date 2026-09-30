Thợ sửa xe chui gầm ô tô, người đi đường tưởng bị xe cán, hốt hoảng gọi cứu hộ

Theo TVB News, đoạn video về sự việc đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hình ảnh cho thấy một chiếc ô tô minibus đang dừng dỗ tại khu vực lối vào một vòng xuyến ở Chai Wan, Hong Kong, dường như do gặp trục trặc.

Một thợ sửa xe sau đó chui xuống gầm để kiểm tra và sửa chữa. Do gần như toàn bộ cơ thể nằm bên dưới chiếc xe, từ bên ngoài chỉ nhìn thấy một đôi chân của người thợ nhô ra khỏi gầm.

Thợ sửa xe chui gầm ô tô, chỉ có đôi chân thò ra khiến người đi đường tưởng có người bị tai nạn xe cán, cuốn gầm. Ảnh: TVB News

Chính hình ảnh này đã gây ra một phen náo động. Một số người dân đi ngang qua nhìn thấy đôi chân dưới gầm xe và hốt hỏng tưởng rằng có người bị tạn nạn, không may bị cuốn vào bên dưới chiếc minibus và đang mắc kẹt. Họ liền nhanh chóng báo tin cho lực lượng cứu hộ đến ứng cứu.

Sau đó, đội cứu hỏa nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường. Nhiều lính cứu hỏa lập tức tiến tới, vây quanh chiếc xe. Lúc này, đột nhiên, người thợ sửa xe bình thản bò từ dưới gầm xe ra ngoài. Cả đội cứu hộ lẫn những người xung quanh mới ngã ngửa, hoàn toàn không hề có người bị mắc kẹt hay bị chiếc xe cán.

Những người đứng xem xung quanh lập tức thở phào. Trong video còn có thể nghe thấy tiếng reo hò của đám đông khi người thợ xuất hiện nguyên vẹn. Cuộc "giải cứu" vì thế kết thúc bằng một tình huống vừa hú vía vừa hài hước.