Chiếc Mercedes-Benz lao vào khu nhà dân, đâm xe bán tải gây hư hỏng nặng

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Vụ việc xảy ra khoảng 5h30 ngày 29/9 trên đường South Seas Drive, khu dân cư Ashtonfield, thành phố Maitland, bang New South Wales. Camera an ninh ghi lại cảnh chiếc Mercedes-Benz chạy với tốc độ cao rồi mất kiểm soát.

Theo hình ảnh được ghi lại, chiếc xe lao nhanh trên đường trước khi đâm vào một cây bên đường và húc đổ hộp thư báo. Sau đó, xe tiếp tục lao vào một chiếc xe bán tải đang dừng đỗ rồi lật nghiêng. Xe quay tròn sau cú va chạm, khói bốc lên. Chiếc xe bán tải bị hư hỏng nặng.

Hai thiếu niên có mặt trên xe vào thời điểm xảy ra vụ việc. Một cậu bé 14 tuổi được cảnh sát bắt giữ tại hiện trường. Sau khi được nhân viên y tế kiểm tra, cậu bé được đưa tới Bệnh viện John Hunter trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định và có cảnh sát giám sát.

Điều tra sau đó xác định chiếc Mercedes đã bị đánh cắp tại một ngôi nhà trên đường Coromandel Close, cũng ở Ashtonfield, khoảng một giờ trước khi xảy ra tai nạn.

Cảnh sát cho biết trong quá trình khám xét chiếc sedan, các điều tra viên tìm thấy một điện thoại di động và một chiếc mũ trùm đầu. Chiếc xe được đưa đi để phục vụ công tác giám định pháp y.

Thiếu niên 14 tuổi bị cáo buộc đột nhập trái phép, phạm tội nghiêm trọng và sử dụng phương tiện bị chiếm đoạt trái phép. Cậu bé được tại ngoại với các điều kiện nghiêm ngặt và dự kiến ra hầu tòa dành cho trẻ em vào ngày 19/10.

Theo News

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