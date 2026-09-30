Công an phường Giảng Võ kịp thời đưa người phụ nữ đột quỵ đi cấp cứu

Khoảng 7h25 ngày 30-9, tổ công tác của Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Giảng Võ, gồm các cán bộ: Cao Văn Quang, Doãn Đức Duy và Tạ Đức Chung, đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến phố Thành Công.

Khi đến khu vực A5 Tập thể Thành Công, tổ công tác nhận được thông tin từ người dân về việc một phụ nữ tên Hà Thị Tuyến, sinh năm 1972, có dấu hiệu bị đột quỵ.

Hiện trường nơi nạn nhân được phát hiện đang nguy kịch. Ảnh: Công an phường Giảng Võ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, tổ công tác đã liên hệ lực lượng cấp cứu 115 để đề nghị hỗ trợ. Tuy nhiên, trong thời gian chờ xe cấp cứu, tình trạng của bà Tuyến có dấu hiệu diễn biến xấu.

Qua trao đổi với lực lượng cấp cứu, tổ công tác được biết xe cứu thương đang di chuyển từ khu vực Lạc Long Quân trong thời điểm giờ cao điểm nên khó có thể tiếp cận hiện trường nhanh chóng.

Trước tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an phường Giảng Võ và thống nhất sử dụng phương tiện của tổ Cảnh sát trật tự để đưa nạn nhân đến cơ sở y tế.

Tổ công tác Công an phường Giảng Võ nhanh chóng phối hợp cùng nhân dân đưa người phụ nữ có dấu hiệu đột quỵ đi cấp cứu kịp thời. Video: Công an phường Giảng Võ.

Với sự phối hợp, hỗ trợ của người dân xung quanh và người nhà nạn nhân, trong đó có anh Hà Gia Hải, tổ công tác nhanh chóng đưa bà Tuyến đến Bệnh viện Giao thông vận tải để cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ đã kịp thời tiến hành cấp cứu, giúp bà Tuyến qua khỏi cơn nguy kịch. Sau đó, theo chỉ định của bác sĩ, cùng với người nhà, nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục hồi sức và điều trị.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ban đầu tại Bệnh viện Giao thông vận tải. Ảnh: Công an phường Giảng Võ.

Đến nay, bà Hà Thị Tuyến đã qua khỏi cơn nguy kịch.

Việc cán bộ, chiến sĩ Công an phường Giảng Võ kịp thời phát hiện, xử lý tình huống và chủ động đưa người bệnh đến cơ sở y tế trong điều kiện giao thông giờ cao điểm đã góp phần tạo thêm thời gian vàng để cấp cứu người bị đột quỵ.