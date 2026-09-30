Đẩy nhanh lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy

Kiểm tra thực tế hệ thống truyền tin báo cháy tại cơ sở. Ảnh: TRỌNG TÍN

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực để đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực.

Trong công tác PCCC, việc ứng dụng công nghệ để tiếp nhận, truyền dẫn và xử lý thông tin báo cháy là bước chuyển quan trọng từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu và kết nối số.

Khi thiết bị truyền tin báo cháy tại cơ sở được kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu PCCC, CNCH, thông tin về sự cố có điều kiện được truyền nhanh hơn đến hệ thống tiếp nhận, hỗ trợ lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, kịp thời tổ chức xử lý.

Tại Đồng Tháp, Công an tỉnh đang tập trung tuyên truyền, vận động các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC đăng ký, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy. Cùng với đó là chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lắp đặt, kết nối thiết bị.

Cùng với việc hoàn thiện dữ liệu cơ sở, công tác đăng ký lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đang được đẩy mạnh. Đến tháng 8-2026, toàn tỉnh có 6.999 cơ sở đăng ký lắp đặt, đạt trên 36%; đã có 365 cơ sở hoàn thành lắp đặt và 177 cơ sở ký hợp đồng, đang chờ lắp đặt.

Những con số trên cho thấy, việc triển khai hệ thống truyền tin báo cháy đang từng bước chuyển từ chủ trương thành những kết quả cụ thể, đưa chuyển đổi số gắn trực tiếp với yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, thực tế việc triển khai công tác đăng ký, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy vẫn còn những khó khăn.

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và động lực của quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chính vì vậy, chuyển đổi số trong công tác PCCC không chỉ là đưa thiết bị, phần mềm vào sử dụng, mà phải tạo ra hiệu quả thực tế trong quản lý và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp; phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình đăng ký, lắp đặt.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH thường xuyên đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với Công an xã, phường, bám sát từng cơ sở để vận động, hướng dẫn thực hiện.

Công an cấp xã cần tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc số lượng cơ sở thuộc diện quản lý, tiến độ khai báo, đăng ký và lắp đặt để tạo cơ sở theo dõi, quản lý sâu sát hơn tình hình PCCC ngay từ địa bàn cơ sở.

Hệ thống truyền tin báo cháy đi đôi với quá trình xây dựng, khai thác Cơ sở dữ liệu PCCC, CNCH.

Khi dữ liệu được cập nhật đầy đủ, kết nối đồng bộ, lực lượng chức năng có thêm công cụ để quản lý cơ sở, theo dõi nguy cơ và chủ động hơn trong công tác phòng ngừa, xử lý sự cố...