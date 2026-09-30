Hưng Yên: Khởi tố thanh niên dùng dao ép lái xe công nghệ chuyển tiền

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đàm Phương Đông về tội cướp tài sản.

Kết quả điều tra xác định, do không có nghề nghiệp ổn định, tối 26/9, Đàm Phương Đông mang theo một con dao rồi đặt xe ôm công nghệ với mục đích cướp tài sản.

Đối tượng Đàm Phương Đông (bên trái) cùng bị hại chỉ dẫn tại hiện trường vụ cướp tài sản dưới sự chứng kiến của cơ quan Công an.

Khoảng 23h10 cùng ngày, anh T.A.T (sinh năm 2004, trú tại xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình) là lái xe ôm công nghệ đến đón Đông. Đông yêu cầu anh T chở đến khu vực đường đất ven sông Bắc Hưng Hải, thuộc thôn Thượng Nguyễn, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Khi đến địa điểm trên, lợi dụng khu vực vắng người, Đông rút dao đe dọa và yêu cầu anh T đưa tiền. Do lo sợ bị tấn công, anh T đã chuyển 170.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của Đông.

Sau khi chiếm đoạt tiền, Đông tiếp tục yêu cầu anh T chở về hướng xã Bát Tràng. Khi đến khu vực cầu Bông Lau, xã Phụng Công, phát hiện có người dân và lực lượng bảo vệ, anh T hô hoán để tìm sự giúp đỡ.

Đôngbỏ chạy nhưng bị bảo vệ khu đô thị Ecopark cùng quần chúng nhân dân truy đuổi, bắt giữ.