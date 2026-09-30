Cháy lớn trong quán ăn trên phố Tăng Bạt Hổ, huy động 5 xe chữa cháy

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên tại khu vực quán ăn Bếp Hàng Xóm trên phố Tăng Bạt Hổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các phương án chữa cháy, ngăn ngọn lửa cháy lan sang khu vực lân cận.

Tại hiện trường, 5 xe chữa cháy được huy động. Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận khu vực xảy ra cháy, triển khai đội hình phun nước, khoanh vùng đám cháy.

Để phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực xung quanh, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tiếp cận hiện trường và thực hiện nhiệm vụ.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý các điểm có nguy cơ cháy trở lại.

Lửa bùng phát dữ dội tại khu vực tầng trên của quán ăn Bếp Hàng Xóm, số 14 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội, chiều 30/9.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai phương tiện, phun nước khống chế đám cháy tại quán ăn trên phố Tăng Bạt Hổ.

Các mũi chữa cháy được triển khai từ phía trước quán ăn, ngăn ngọn lửa lan rộng sang khu vực lân cận.

Dòng nước áp lực lớn được phun trực tiếp vào khu vực tầng trên, nơi lửa và khói vẫn bốc lên.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC tiếp cận trên cao, tập trung phun nước làm mát và dập tắt các điểm cháy còn lại.

Lực lượng PCCC khẩn trương triển khai vòi chữa cháy tại hiện trường vụ cháy trên phố Tăng Bạt Hổ.

Nhiều người dân đứng từ xa theo dõi công tác chữa cháy; khu vực hiện trường được lực lượng chức năng kiểm soát để bảo đảm an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ PCCC tiếp cận khu vực ban công, kiểm tra và xử lý nguy cơ cháy lan bên trong công trình.

Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước làm mát, kiểm tra các khu vực có nguy cơ cháy trở lại sau khi đám cháy cơ bản được khống chế.