Cháy lớn trong quán ăn trên phố Tăng Bạt Hổ, huy động 5 xe chữa cháy
Chiều 30/9, một vụ cháy xảy ra tại quán ăn Bếp Hàng Xóm, số 14 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã huy động 5 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức dập lửa.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 phút, người dân phát hiện lửa và khói bốc lên tại khu vực quán ăn Bếp Hàng Xóm trên phố Tăng Bạt Hổ. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, triển khai các phương án chữa cháy, ngăn ngọn lửa cháy lan sang khu vực lân cận.
Tại hiện trường, 5 xe chữa cháy được huy động. Các cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận khu vực xảy ra cháy, triển khai đội hình phun nước, khoanh vùng đám cháy.
Để phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông, phong tỏa khu vực xung quanh, đồng thời giữ gìn an ninh trật tự, tạo điều kiện cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy tiếp cận hiện trường và thực hiện nhiệm vụ.
Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra hiện trường, xử lý các điểm có nguy cơ cháy trở lại.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chay-lon-trong-quan-an-tren-pho-tang-bat-ho-huy-dong-5-xe-chua-chay-post1390212.html