Sức hút của Robert Pattinson

Dù phải cạnh tranh với nhiều bom tấn, bộ phim giật gân dựa trên sự kiện có thật Primetime (với sự tham gia của Robert Pattinson trong vai nhà báo Chris Hansen của Dateline NBC) vẫn thu hút đông đảo khán giả đến rạp.

Theo Variety, trong tuần đầu công chiếu, tác phẩm của hãng A24 đã đút túi 19,2 triệu USD từ 2.863 phòng chiếu tại khu vực Bắc Mỹ - nằm ở mức cao so với kỳ vọng ban đầu. Mặc dù xếp vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng doanh thu nội địa - đứng sau Avengers: Endgame Encore của Disney (26 triệu USD), bản tái khởi động Resident Evil của Sony (23 triệu USD) và bộ phim phiêu lưu The Heart of the Beast của Paramount (20 triệu USD), Primetime chỉ tốn 15 triệu USD chi phí sản xuất. Nhờ đó, phim nhanh chóng cầm chắc phần thắng về mặt lợi nhuận ngay tại rạp.

Đáng chú ý, Primetime là tác phẩm có doanh thu mở màn cao thứ 3 lịch sử hãng A24, chỉ xếp sau hiện tượng Backrooms (81,4 triệu USD) và bộ phim viễn tưởng Civil War năm 2024 của Alex Garland (25,5 million USD). Tác phẩm này thậm chí vượt qua Marty Supreme (15,7 triệu USD) - bộ phim khai thác đề tài bóng bàn có sự góp mặt của Timothée Chalamet do Josh Safdie đạo diễn.

Đây cũng là thắng lợi liên tiếp thứ hai của Robert Pattinson khi hợp tác cùng A24, sau bộ phim tâm lý - hài đen The Drama đóng cùng Zendaya vào đầu năm nay (đạt 14,3 triệu USD tuần đầu tại Bắc Mỹ).

Lý do "Primetime" gây sốt phòng vé

Do Lance Oppenheim làm đạo diễn, Primetime xoay quanh quá trình sản xuất chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng To Catch a Predator. Phim tập trung vào những nỗ lực ngày càng quyết liệt và căng thẳng của Chris Hansen nhằm vạch mặt những kẻ xâm hại tình dục trẻ em.

Tác phẩm nhận được phản hồi rất tích cực từ giới chuyên môn với điểm số 87% trên Rotten Tomatoes. Trong khi đó, khán giả chấm cho phim điểm "B" trên hệ thống CinemaScore. Mức điểm trung bình này không gây bất ngờ, bởi bộ phim vốn sở hữu nội dung thu hút, hấp dẫn.

Robert Pattinson trong Primetime gây sốt phòng vé.

David A. Gross, chuyên gia nghiên cứu phòng vé FranchiseRe, nhận định: "Xét trên khía cạnh chủ đề tương đối nặng nề, điểm số từ khán giả như vậy là rất khả quan. Đây chắc chắn là một tác phẩm thành công".

Người cầm trịch dự án - Lance Oppenheim - vốn nổi danh qua các bộ phim tài liệu như Some Kind of Heaven hay Ren Faire của HBO. Primetime đánh dấu bước tiến đầu tiên của anh ở mảng phim điện ảnh hư cấu.

Ngay sau khi Primetime ra mắt tại Venice, tên tuổi của Oppenheim tiếp tục "bùng nổ" khi ông cùng nhà làm phim hài Nathan Fielder bất ngờ giới thiệu bộ phim tài liệu bí mật về Elizabeth Holmes (nhà sáng lập Theranos) mang tên You Can See Everything tại Liên hoan phim Telluride.

Chỉ sau một đêm, Oppenheim trở thành cái tên được săn đón bậc nhất Hollywood. Sự chú ý dồn dập dành cho vị đạo diễn trẻ này đã vô tình kéo theo một lượng lớn khán giả tò mò tìm đến Primetime.

Theo thống kê, khán giả đến rạp trong tuần đầu của Primetime ghi nhận sự áp đảo của Gen Z, với 69% người xem ở độ tuổi dưới 30. Điều này đặc biệt thú vị bởi phần lớn Gen Z còn quá nhỏ để theo dõi chương trình To Catch a Predator khi nó phát sóng giai đoạn 2004-2007.

Yếu tố then chốt nằm ở việc Primetime đã đánh trúng niềm yêu thích của giới trẻ dành cho thể loại phim tài liệu/tội phạm có thật. Đồng thời, thành công này còn khẳng định tệp khán giả trung thành mà A24 đã dày công xây dựng qua nhiều năm bằng các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, gây bàn tán như Lady Bird, Everything Everywhere All at Once hay Marty Supreme.

Primetime là bộ phim thứ hai trong năm của A24 trở thành một "sự kiện văn hóa" đối với người trẻ, sau hiện tượng Backrooms (thu về tới 400 triệu USD dù chi phí sản xuất chỉ 10 triệu USD). Kết quả này mang lại sự nhẹ nhõm cho các chủ rạp phim - những người từng lo ngại thế hệ trẻ đang dần quay lưng với màn ảnh rộng.

Bên cạnh chiến dịch truyền thông bài bản trên mạng xã hội của A24, chính Chris Hansen ngoài đời thực đã vô tình tạo nên sức hút khổng lồ cho bộ phim bằng những phát ngôn phản đối liên tục.

Ngay từ trước khi xem phim, Hansen đã công khai chỉ trích diễn xuất của Pattinson là "kịch tính hóa quá đà". Ông nhấn mạnh Primetime không phản ánh chính xác sự nghiệp của mình và nghi ngờ "mục đích" của hãng phim khi điện ảnh hóa chương trình thực tế này.

Khi chính thức xem tác phẩm, Hansen tiếp tục bày tỏ sự thất vọng khi gọi bộ phim là "kỳ quặc" và "xa rời thực tế". Tuy nhiên, chính những phát biểu gay gắt này ở một khía canh nào đó lại khiến Primetime trở thành tâm điểm chú ý đối với người hâm mộ chương trình To Catch a Predator trên khắp cả nước.

Sức hút của Robert Pattinson

Ngoài những yếu tố kể trên, không thể không kể đến màn thể hiện xuất sắc của Robert Pattinson trong vai nhà báo Chris Hansen của Dateline NBC.

2026 tiếp tục là một năm hoạt động năng nổ của Robert Pattinson - chàng hoàng tử phim tuổi teen Twilight năm nào giờ đã trở thành ngôi sao điện ảnh thực lực. Tính riêng trong năm nay, anh đã xuất hiện trong The Drama, bom tấn mùa hè The Odyssey của Christopher Nolan và chuẩn bị góp mặt trong phần tiếp theo của siêu phẩm Dune: Part III.

Robert Pattinson trong vai nhà báo Chris Hansen của Dateline NBC.

Nếu như ở các dự án trước, Pattinson phải chia sẻ hào quang với Zendaya hay tên tuổi của đạo diễn Nolan, với Primetime, anh chính là ngôi sao thu hút khán giả đến rạp. Theo khảo sát từ PostTrak, hơn 75% người xem khẳng định Robert Pattinson là lý do số một khiến họ quyết định mua vé.

Điều ấn tượng hơn cả đến từ việc Pattinson kéo được lượng lớn khán giả tới rạp mà không cần chiến dịch truyền thông quá rầm rộ. Trong bối cảnh lịch trình bận rộn tại London để quay The Batman: Part II, anh không thực hiện các chiêu trò quảng cáo đắt đỏ hay leo lên các tòa nhà chọc trời. Anh chỉ xuất hiện tại Liên hoan phim Venice - nơi Primetime nhận được những tràng pháo tay tán thưởng - và tham gia vài cuộc phỏng vấn qua điện thoại, để chính chất lượng bộ phim lên tiếng.

Theo Indie Wire, những năm gần đây, Pattinson dường như đã biến những vai diễn kỳ dị, gàn dở hay tổn thương về mặt tâm sinh lý thành "thương hiệu" của riêng mình. Ngay cả khi xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh như The Batman, người ta vẫn thấy ở anh sự lạ lẫm, phong thái lệch chuẩn. Ngay từ những khung hình đầu tiên trong Primetime, Robert Pattinson đã hiện lên như một gã kỳ quặc đến biến thái.

"Tiếp nối sự thành công của bộ phim tài liệu ám ảnh Predators (David Osit) ra mắt năm ngoái, Primetime tuy chưa mang lại nhiều góc nhìn quá mới mẻ, nhưng vẫn không ngừng đào sâu vào mảng tối này. Dù vậy, Pattinson thực sự mang đến một màn trình diễn đáng sợ. Có khoảnh khắc anh hiện lên với ánh nhìn trừng trừng kiểu Kubrick, gục đầu và ánh mắt hướng xuống khi cơn mưa rào đổ dồn qua ô cửa kính đêm. Cùng lúc đó, Hansen đang áp sát "mục tiêu lớn" của mình - một kẻ nghi vấn cấp cao được đồn đoán thuộc NSA hoặc CIA, nhưng hóa ra lại là Conradt", tờ này đánh giá.

An Nhi