5 phim Hoa ngữ của Trần Tinh Húc dành cho khán giả yêu ngôn tình

1. Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến

Lâm Hoan Nhi (Vương Vũ Văn) là một nữ streamer năm 2025, tự nhận mình là “chuyên gia tình cảm” dù không còn tin vào tình yêu. Sau khi chế giễu một cuốn tiểu thuyết tình cảm, cô bất ngờ xuyên vào chính câu chuyện đó.

Mắc kẹt ở cuối thập niên 1990, Hoan Nhi chỉ có thể trở về nếu Cao Hải Minh (Trần Tinh Húc), nam chính lạnh lùng của tiểu thuyết, yêu và cầu hôn cô. Những “chiến thuật hẹn hò” hiện đại của Hoan Nhi liên tục thất bại trước Hải Minh, khiến cảm xúc tính toán dần trở thành tình cảm thật.

2. Đất Xanh Sinh Cú

Bộ phim của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc kết hợp yếu tố giả tưởng, bí ẩn và tình cảm. Câu chuyện bắt nguồn từ truyền thuyết về đội quân được Tần Thủy Hoàng phái đi tìm thuốc trường sinh.

Nhiếp Cửu La (Địch Lệ Nhiệt Ba) là hậu duệ của đội quân này, đồng thời là một thợ săn Nam Sơn mạnh mẽ. Cô gặp Yến Thác (Trần Tinh Húc), thiếu gia luôn giả vờ yếu đuối nhưng thực chất đang điều tra những kẻ khiến gia đình mình suy tàn. Cả hai cùng khám phá bí mật về những thế lực cổ xưa và vùng đất Ngọc Bích.

3. Người Phiên Dịch Của Chúng Tôi

Tám năm sau khi chia tay, Lâm Tây (Tống Thiến) và Tiêu Dịch Thành (Trần Tinh Húc) gặp lại trong công việc. Lâm Tây đã trở thành trưởng phiên dịch trẻ nhất tại Hoa Thịnh, còn Tiêu Dịch Thành là giám đốc công nghệ của một công ty truyền thông.

Từ người yêu cũ, họ trở thành đối thủ khi công nghệ phiên dịch của Tiêu Dịch Thành đối đầu với kinh nghiệm và khả năng của Lâm Tây. Qua quá trình hợp tác, những hiểu lầm trong quá khứ dần được tháo gỡ và tình cảm cũ cũng trở lại.

4. Anh Cũng Có Ngày Này

Trình Dao (Chương Nhược Nam) vừa gia nhập một công ty luật danh tiếng thì phát hiện người thuê chung căn hộ với mình chính là Tiền Hằng (Trần Tinh Húc), đồng thời là sếp mới.

Từ những màn đối đầu tại công ty lẫn cuộc sống chung, cả hai dần thấu hiểu nhau. Khi Trình Dao ngày càng trưởng thành trong nghề luật, Tiền Hằng cũng nhận ra năng lực của cô. Mối quan hệ giữa hai người từ đối đầu chuyển thành tình cảm.

5. Nhất Kiến Khuynh Tâm

Năm 1926, Mộ Vãn Thanh (Trương Tịnh Nghi) trở về từ Nhật Bản để lo hậu sự cho mẹ và điều tra những bí ẩn liên quan đến gia đình. Hành trình này đưa cô gặp Đàm Huyền Lâm (Trần Tinh Húc), một quân nhân tham vọng vừa nắm quyền kiểm soát quân đội Thượng Hải.

Để bảo vệ lợi ích của mình, Mộ Vãn Thanh và Đàm Huyền Lâm bắt tay hợp tác. Giữa bối cảnh Thượng Hải những năm 1920 đầy biến động, mối quan hệ của họ dần phát triển từ liên minh chiến lược thành tình cảm.