Park Bo Gum ghi tên mình vào những 'ngôi sao runner'

Vào ngày 27/9 (giờ địa phương), Park Bo Gum đã tham gia giải Berlin Marathon và hoàn thành đường chạy dài 42,195km. Anh đạt thành tích 4 giờ 53 phút 16 giây, qua đó thành công đạt mốc "Sub-5", tức hoàn thành toàn bộ cự ly trong thời gian dưới 5 giờ.

Thông tin về việc anh tham gia giải chạy đã lan truyền sau khi các video và hình ảnh do những người cùng chạy ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội. Vào ngày 29/9, nam diễn viên Ko Han Min đã chia sẻ những bức ảnh chụp tại giải Berlin Marathon lên mạng xã hội. Trong ảnh, Ko Han Min xuất hiện cùng Park Bo Gum và ca sĩ Sean. Được biết, Park Bo Gum thường xuyên tham gia chạy bộ cùng Sean.

Park Bo Gum luôn tích cực tham gia các hoạt động chạy bộ. Anh là thành viên của "Unknown Crew", một nhóm chạy do Sean dẫn dắt và từng tham gia giải marathon do thương hiệu đồ dùng dã ngoại mà anh làm đại sứ tổ chức. Gần đây, anh cũng đảm nhận vai trò người dẫn chuyện (kể chuyện) cho bộ phim tài liệu Shall We Run, tác phẩm ghi lại hành trình chinh phục 7 giải marathon lớn trên thế giới của Sean.

Berlin Marathon, giải đấu mà Park Bo Gum tham gia được xem là một trong những giải marathon lớn nhất thế giới, sánh ngang với các giải tại Boston, Chicago, New York, Tokyo, London, Sydney và Cape Town. Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên Park Bo Gum hoàn thành trọn vẹn cự ly marathon (42,195km).

Trong khi đó, Park Bo-gum chuẩn bị góp mặt trong chương trình tạp kỹ Bogum Magical 2 của đài tvN, dự kiến ​​lên sóng vào tháng 11/2026. Chương trình xoay quanh câu chuyện vận hành một tiệm làm tóc tại một ngôi làng nhỏ ở Muju (tỉnh Bắc Gyeongsang), với sự tham gia của Park Bo Gum cùng hai diễn viên Lee Sang Yi và Go Kyung Pyo.