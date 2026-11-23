Sức hút từ chiều sâu văn hóa

Nằm bên dòng sông Lam, đền Chợ Củi không chỉ nổi bật bởi không gian linh thiêng mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng đặc trưng của vùng đất xứ Nghệ. Đền thờ Đức quan Hoàng Mười, nhân vật được tôn kính trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt. Trong tâm thức dân gian, hình tượng quan Hoàng Mười gắn với tinh thần trung nghĩa, lòng yêu nước và ước vọng về cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Đền Chợ Củi nằm bên bờ sông Lam đoạn qua xã Xuân Hồng (cũ) nay là xã Nghi Xuân.

Đền Chợ Củi thờ quan Hoàng Mười và phối thờ một số vị nhân thần.

Qua nhiều thế hệ, hoạt động thờ phụng tại đền đã trở thành một phần trong đời sống tinh thần của cộng đồng, thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân. Năm 1993, đền được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.

Khác với nhiều lễ hội truyền thống thường diễn ra vào dịp đầu xuân, lễ hội đền Chợ Củi được tổ chức vào đầu tháng 10 âm lịch hằng năm, với chính lễ vào ngày 10/10 (ÂL). Những năm gần đây, chính quyền địa phương từng bước mở rộng thời gian tổ chức, bổ sung nhiều hoạt động phần hội trước ngày chính lễ, tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân và du khách.

Lễ rước kiệu Quan Hoàng Mười vân du tại Lễ hội đền Chợ Củi năm 2026.

Năm 2026, lễ hội diễn ra từ ngày 8/11 đến 21/11 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Dù đã qua ngày chính lễ, nhưng đến ngày 22/11, lượng du khách từ các tỉnh phía Bắc đổ về đền Chợ Củi vẫn rất đông. Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân, riêng trong tuần diễn ra lễ hội, đền đã đón khoảng 80.000 lượt khách đến dâng hương, hành lễ và tham quan.

Ông Nguyễn Công Đức - cán bộ Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghi Xuân, phụ trách quản lý tại đền Chợ Củi cho biết: “Những ngày cận kề chính lễ, chúng tôi phải đón khách từ 2 giờ sáng đến 21 giờ đêm. Nhiều đoàn khách từ Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa tranh thủ đi xe đêm để về đền làm lễ vào sáng sớm. Không khí du khách hành hương về đền luôn nhộn nhịp. Mặc dù chúng tôi đã bố trí hàng chục xe điện đưa đón miễn phí và hoạt động hết công suất nhưng nhiều thời điểm vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu”.

Xe điện hoạt động hết công suất trong tuần diễn ra lễ hội đền Chợ Củi.

Từ năm 2024, sau khi được chuyển giao cho chính quyền địa phương quản lý, diện mạo và không gian văn hóa tại đền Chợ Củi có nhiều đổi thay. Cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, sắp xếp lại các hàng quán theo hướng hợp lý, chính quyền địa phương tăng cường quán triệt, tập huấn cho các hộ kinh doanh về văn hóa ứng xử, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện với du khách. Những hình ảnh phản cảm như người ăn xin ngồi tràn lan ở lối ra vào, hàng quán lấn chiếm không gian, chèo kéo khách từng bước được chấn chỉnh. Không gian di tích vì thế trở nên thông thoáng, nền nếp hơn, góp phần tạo thiện cảm và nâng cao trải nghiệm của người dân, du khách khi về hành lễ, tham quan.

Bà Nguyễn Thị Thơm (du khách Thanh Hóa) chia sẻ: “Hàng chục năm nay, chúng tôi thường xuyên về đền Chợ Củi từ 1-2 lần/năm. Trong đó, dù bận rộn cũng nhất định phải về dâng hương cho quan Hoàng Mười vào dịp lễ hội. So với trước đây, giờ về đền chúng tôi cảm thấy rất thoải mái, không chỉ cảnh quan đền đẹp hơn, mà còn được đón tiếp chu đáo, nhiều dịch vụ rất thuận tiện”.

Du khách từ các tỉnh phía Bắc nhộn nhịp về tham dự lễ hội đền Chợ Củi năm 2026.

Còn với chị Trần Thị Hoa (quê Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình), việc về đền dâng hương đã trở thành truyền thống của gia đình, dòng tộc và bà con trong làng. “Đó là truyền thống văn hóa chúng tôi gìn giữ từ nhiều đời nay trong gia đình, dòng tộc cũng như bà con trong làng. Về lễ hội, chúng tôi dâng hương tri ân vì Đức quan Hoàng Mười có công bảo vệ đất nước, đồng thời cầu ngài phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, gia đình được bình an và may mắn trong công việc”- chị Hoa chia sẻ.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống như rước kiệu Hoàng, lễ khai mạc, lễ cúng, tế..., phần hội ngày càng được mở rộng với các chương trình nghệ thuật, giao lưu với nghệ nhân, giải thi đấu thể thao và trò chơi dân gian.

Hai ông cháu chị Trần Thị Hoa (Ninh Bình) cùng về lễ hội đền Chợ Củi.

Đặc biệt, các chương trình thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu thu hút sự quan tâm của đông đảo nghệ nhân, thanh đồng và du khách. Được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt hội tụ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, từ nghi lễ, âm nhạc, trang phục đến nghệ thuật diễn xướng dân gian. Tại đền Chợ Củi, trong không gian thờ tự Đức quan Hoàng Mười và Mẫu Thượng Ngàn, những giá hầu đồng cùng tiếng hát văn, nhạc lễ tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc.

Nghệ nhân dân gian Trịnh Văn Ngọc (thủ nhang đồng đền Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi, xã Đức Quang) cho biết: “Các giá chầu về quan Hoàng Mười có sức hấp dẫn riêng bởi sự kết hợp giữa lời hát văn, âm nhạc, điệu múa và trang phục, qua đó tái hiện hình tượng vị thánh gắn bó sâu đậm với đời sống tâm linh người dân xứ Nghệ. Được thực hành giá chầu tại đền Chợ Củi, nơi thờ tự ngài là niềm vinh dự đối với chúng tôi. Đây cũng là dịp để những người thực hành tín ngưỡng gặp gỡ, giao lưu, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị đặc sắc của di sản trong đời sống hôm nay”.

Các nghệ nhân giao lưu thực hành di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt tại đền Chợ Củi trong dịp lễ hội năm 2026.

Việc đưa các hoạt động thực hành di sản vào chương trình lễ hội không chỉ làm phong phú phần hội mà còn tạo chiều sâu văn hóa cho điểm đến. Qua đó, những giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu tiếp tục được gìn giữ, trao truyền và đến gần hơn với công chúng.

Đánh thức giá trị di sản, mở hướng phát triển du lịch

Những đổi thay trong quản lý, tổ chức không gian di tích cùng việc mở rộng các hoạt động văn hóa đang góp phần nâng cao sức hấp dẫn của lễ hội đền Chợ Củi. Từ nền tảng giá trị lịch sử, tín ngưỡng và sự gắn bó của cộng đồng, địa phương đang hướng tới phát huy di sản thành nguồn lực phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

Hình ảnh tại chương trình khai mạc lễ hội đền Chợ Củi năm 2026.

Ông Phan Duy Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân cho biết: “Xác định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển, địa phương quyết tâm xây dựng đền Chợ Củi trở thành điểm nhấn văn hóa tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh và khu vực Bắc Trung Bộ. Thời gian tới, xã tập trung giải phóng mặt bằng, triển khai Dự án xây dựng kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1), chỉnh trang cảnh quan di tích. Song song với đó, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện hồ sơ đề nghị đưa Lễ hội đền Chợ Củi vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; tổ chức hội thảo bảo tồn, phát huy giá trị di sản, dự kiến vào quý II/2027; đồng thời, liên kết với các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các tỉnh phía Bắc để nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tham quan, dâng hương và giữ chân du khách lâu hơn khi về với xã Nghi Xuân”.

Phối cảnh Dự án xây dựng kè bảo vệ và đường nội bộ kết hợp hạ tầng phụ trợ từ bãi đỗ xe đến khu vực đền Chợ Củi (giai đoạn 1).

Diễn ra trong Tuần lễ hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, Lễ hội đền Chợ Củi năm 2026 tiếp tục cho thấy sức sống của một di sản được nuôi dưỡng từ niềm tin, ký ức và sự gắn bó của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Với những giá trị văn hóa tín ngưỡng được gìn giữ, thực hành và lan tỏa trong đời sống hôm nay, lễ hội không chỉ làm giàu thêm nét văn hóa vùng Nghi Xuân mà còn mở ra dư địa về du lịch, đưa những giá trị truyền thống trở thành nguồn lực phát triển.