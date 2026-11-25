Từ phiến đá gắn với nghi lễ ướm gươm chém đá đến Giếng Cô Tiên quanh năm không cạn nước, đền Sái (xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội) lưu giữ những huyền tích độc đáo gắn với truyền thuyết An Dương Vương xây thành Cổ Loa. Không chỉ tạo nên sức hấp dẫn riêng cho di tích, những câu chuyện dân gian này còn mở ra hướng khai thác giàu tiềm năng, góp phần phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Thủ đô.

Giữa nhịp sống đang chuyển mình mạnh mẽ của khu vực phía Bắc Thủ đô, đền Sái vẫn lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử gắn với buổi đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc. Không chỉ là một công trình tín ngưỡng của cộng đồng cư dân địa phương, di tích còn chứa đựng những câu chuyện dân gian đặc sắc về vua An Dương Vương và quá trình xây dựng thành Cổ Loa - một trong những kinh đô cổ tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam.

Cùng với đó, sự tích chém đá và Giếng Cô Tiên là hai chi tiết đặc biệt, được các thế hệ người dân truyền tụng, góp phần tạo nên nét huyền bí, hấp dẫn cho quần thể di tích.

Tìm đến làng Thụy Lôi - nơi tọa lạc của ngôi đền Sái linh thiêng, với chứng tích lịch sử đã trường tồn suốt hơn 2.200 năm cùng lịch sử của dân tộc, chúng tôi được gặp ông Lê Cố Phong (78 tuổi). Sinh ra, lớn lên và gắn bó với mảnh đất nơi đây, ông đã chứng kiến biết bao đổi thay, thăng trầm của vùng đất Thư Lâm qua từng thời kỳ. Với ông, đền Sái không chỉ là một di tích lịch sử, văn hóa mà còn là nơi lưu giữ ký ức, cốt cách và hồn cốt của làng quê.

Bởi vậy, ông đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết tìm hiểu, sưu tầm, nghiên cứu về lịch sử đền Sái cũng như những phong tục, tập quán văn hóa được các thế hệ người dân gìn giữ, trao truyền.

Ông Phong cho biết, ở làng Thụy Lôi hiện có 54 dòng họ khác nhau đang cùng chung sống hài hòa, mỗi thế hệ đều tự bảo nhau cùng chung tay ý thức gìn giữ, bảo tồn di tích đền Sái.

Theo ông Lê Cố Phong, tương truyền rằng, đền Sái được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Khi vua An Dương Vương xây thành Cổ Loa nhưng hay bị yêu tinh gà trắng (Bạch Kê Tinh) phá đổ, Nhà vua đã lập đàn cầu khẩn và được thần Huyền Thiên Trấn Vũ giúp đỡ diệt tà.

Để tưởng nhớ công đức, Nhà vua đã cho xây dựng đền thờ thần trên đỉnh núi Sái (Thất Diệu Sơn), tổ chức lễ hội từ ngày 30 tháng Chạp đến Rằm tháng Giêng. Hằng năm Nhà vua đều về đền Sái bái yết.

Về sau, để tránh tốn kém cho nhân dân trong việc đi lại, Nhà vua đã ban chiếu cho dân làng Thụy Lôi cử người đóng giả làm vua, chúa và 4 vị quan tứ trụ (quan Thị Vệ, quan Tán Lý, quan Đề Lĩnh, quan Trấn Thủ) lên đền dâng lễ thay vua. Từ đó, rước vua giả, nghi thức có một không hai tại các lễ hội dân gian, được tổ chức vào ngày 11 tháng Giêng hằng năm.

Cũng theo ông Lê Cố Phong, đền Sái có bố cục liên hoàn từ chân núi lên đỉnh theo thế "Quy Xà hợp hình" (Rùa và Rắn kết hợp). Phía trước đền có hai ao hình tròn gọi là Ao Tiên. Qua 15 bậc đá là Nghi môn ngoại (cổng ngũ quan với 3 cửa chính và 2 cửa phụ), tiếp đó là gác chuông và hệ thống bậc dẫn lên các tòa phía trên. Tiếp đến là Nhà Kính Thiên - một công trình độc đáo có kết cấu tám mái chồng diêm. Chính giữa đặt tấm bia trụ đá "Huyền Thiên Đạo Quán" dựng năm 1701 với các hoa văn chạm khắc tinh xảo hình hoa sen, gà trống và rắn thần.

Bố cục mặt bằng gồm: Chính điện của đền Sái có cấu trúc mặt bằng kiểu chữ "Công" (hoặc chữ H), gồm 3 bộ phận kết nối liền nhau. Tiền đường (Bái đường) gồm 5 gian, 4 mái, được dựng lại theo lối kiến trúc truyền thống cổ. Thiêu hương gồm 1 gian đặt dọc, làm cầu nối giữa Tiền đường và Hậu cung. Hậu cung (Chính ngự) gồm 3 gian, 4 mái. Nơi đây vẫn giữ gần như nguyên vẹn nền gạch cổ từ thời Lê (có họa tiết vân rồng).

“Trong lễ rước vua giả, có nghi thức rất đặc biệt là “chém đá”, bắt nguồn từ câu chuyện Đức Huyền Thiên Trấn Vũ ra tay trừng trị yêu tinh, giúp công trình Loa Thành hoàn tất.

Nghi thức "chém đá" trong lễ hội được tái hiện chiến công xưa, vị "vua giả" được rước (thường là một cụ cao niên trên 70 tuổi trong làng) sẽ di chuyển đến đền Thượng. Tại đây diễn ra nghi thức tượng trưng: Vua ướm gươm và chúa chém 3 nhát vào hòn đá phía sau đền (tượng trưng cho việc chém Bạch Kê Tinh), trên đá có phết phẩm đỏ tượng trưng cho máu của yêu tinh gà trắng bị hạ gục”, ông Lê Cố Phong cho hay.

Sử sách ghi lại, vào năm 1011, sau khi vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long đã cho rước duệ hiệu Đức Huyền Thiên từ đền Sái về lập đền thờ bên hồ Tây (nay là đền Quán Thánh - Trấn Vũ), xác lập đền Sái là nơi phát tích của vị thần trấn giữ phía Bắc kinh thành Thăng Long.

Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn cho đến ngày nay, đền Sái luôn giữ vai trò quan trọng trong đời sống tâm linh, quân sự và lịch sử của vùng đất phía Bắc Hà Nội.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, gắn bảo tồn di sản với khai thác các giá trị văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, những huyền tích tại đền Sái là nguồn tài nguyên sáng tạo đang được địa phương đặc biệt quan tâm.

Mục tiêu không chỉ là bảo tồn giá trị vật thể, phi vật thể tại cụm di tích và những câu chuyện đã trở thành huyền tích, mà còn phải tìm cách đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức thể hiện phù hợp với đời sống đương đại.

Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Nguyễn Thành Luân cho biết, sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Thư Lâm đã định hướng phát triển đền Sái thành điểm nhấn du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh; trong đó lấy câu chuyện di sản làm trung tâm để xây dựng các sản phẩm trải nghiệm có chiều sâu.

Xã cũng nghiên cứu hình thành không gian trải nghiệm văn hóa kết nối đền Sái với ca trù Lỗ Khê, rối nước Đào Thục và làng nghề Thiết Úng, tạo thành một chuỗi sản phẩm du lịch đặc trưng có khả năng thu hút du khách tham quan thay vì chỉ tập trung vào mùa lễ hội.

Cũng theo đại diện UBND xã Thư Lâm, hiện nay xã đang tiếp tục hoàn thiện tuyến trải nghiệm mang chủ đề "Hành trình khám phá huyền tích đền Sái", bắt đầu từ câu chuyện Bạch Kê Tinh quấy phá việc xây thành Cổ Loa, tiếp nối bằng dấu tích phiến đá ướm gươm, khám phá Giếng Cô Tiên và kết thúc tại không gian thờ tự đền Sái.

Cách tiếp cận này biến hoạt động tham quan thành một hành trình khám phá có chủ đề, tạo sự kết nối giữa các địa điểm thay vì để du khách tiếp cận di tích một cách rời rạc, sẽ giúp việc tiếp nhận kiến thức lịch sử, văn hóa trở nên tự nhiên, dễ nhớ và giàu cảm xúc hơn.

“Thời gian tới, xã Thư Lâm sẽ tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về di tích, số hóa hệ thống di sản và ứng dụng công nghệ 3D, mã QR thuyết minh tự động để du khách có thể chủ động khám phá giá trị di tích bằng những hình thức trực quan, sinh động bằng công nghệ qua phim tư liệu, các phiên phát sóng trực tiếp, sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Đồng thời, xã kết nối dữ liệu với các nền tảng du lịch số của thành phố, trong đó có Hà Nội Go… lan tỏa hình ảnh di sản trên không gian mạng, để giá trị di sản không bị giới hạn bởi không gian và thời gian mà có thể tiếp cận rộng rãi với du khách trong nước và quốc tế”, Phó Chủ tịch UBND xã Thư Lâm Nguyễn Thành Luân cho biết thêm.

(còn nữa)

Nội dung: Doãn Thành - Văn Trọng | Đồ họa: Đức Hà