Từ những nồi lẩu cay đỏ rực nghi ngút khói, các món mì dân dã trong những con ngõ nhỏ đến những quán ăn đường phố nhộn nhịp về đêm, ẩm thực nơi đây không đơn thuần là nhu cầu ăn uống mà còn phản ánh rõ nét tính cách, lối sống và bản sắc văn hóa của người dân địa phương.

Lẩu "Hầm phòng không" trở thành một trong những địa điểm thú vị khi thực khách muốn trải nghiệm món lẩu cay tê của Trùng Khánh.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, nhắc đến ẩm thực Trùng Khánh, trước hết phải kể đến lẩu Trùng Khánh, món ăn được xem như biểu tượng văn hóa của thành phố. Khác với nhiều loại lẩu khác, nước dùng lẩu Trùng Khánh nổi bật bởi màu đỏ sẫm của ớt và dầu ớt, vị cay nồng, tê đặc trưng từ hạt hoa tiêu Tứ Xuyên, kết hợp cùng nhiều loại gia vị và thảo mộc. Nồi lẩu thường được đặt giữa bàn, thực khách cùng quây quần nhúng thịt bò, lòng bò, tiết vịt, rau xanh, nấm và các nguyên liệu tươi sống. Cách ăn chung một nồi lẩu tạo nên không khí gần gũi, cởi mở, thể hiện nét văn hóa cộng đồng và sự hiếu khách của người Trùng Khánh.

Không gian một nhà hàng ẩm thực tại Trùng Khánh, nơi thực khách có thể vừa thưởng thức các món ăn đặc sản vừa trải nghiệm phong cách sinh hoạt, ăn uống của người dân địa phương.

Điều thú vị là văn hóa ăn lẩu đã len sâu vào đời sống thường nhật của người dân thành phố. Từ những nhà hàng sang trọng đến các quán ăn bình dân trong khu dân cư, từ trung tâm thương mại đến những con phố nhỏ, đâu đâu cũng có thể bắt gặp những nồi lẩu đỏ lửa. Vào buổi tối, nhiều nhà hàng luôn đông khách, thực khách kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt, tiếng trò chuyện rôm rả hòa cùng làn khói nóng và hương vị cay nồng lan tỏa. Với người dân địa phương, ăn lẩu không chỉ là thưởng thức món ngon mà còn là dịp gặp gỡ bạn bè, sum họp gia đình và chia sẻ những câu chuyện thường ngày.

Thực khách thưởng thức lẩu tại một nhà hàng ở Trùng Khánh.

Bên cạnh lẩu, mì Trùng Khánh cũng là món ăn làm nên dấu ấn riêng của nền ẩm thực địa phương. Những bát mì nhỏ nhưng đậm đà thường có sợi mì dai, nước sốt cay thơm, dầu ớt, hoa tiêu, lạc rang, rau thơm và các loại gia vị đặc trưng. Mì thường được bán tại những quán nhỏ ven đường, trong các khu dân cư hoặc gần ga tàu điện. Không cầu kỳ về không gian, nhiều quán chỉ có vài chiếc bàn và ghế đơn giản, nhưng vẫn thu hút đông đảo thực khách. Một bát mì nóng hổi vào buổi sáng đã trở thành thói quen của không ít người dân Trùng Khánh.

Gia vị lẩu cay nồng đặc trưng của ớt và hạt tiêu Tứ Xuyên.

Ẩm thực Trùng Khánh còn phong phú với nhiều món ăn mang đậm phong vị địa phương như gà cay, cá nấu cay, đậu phụ Mapo, các món chế biến từ lòng bò, chân gà ngâm ớt, bánh nếp và nhiều loại đồ ăn vặt. Đặc biệt, các món ăn đường phố thường được chế biến ngay tại chỗ, từ những xiên nướng thơm lừng, khoai tây chiên tẩm gia vị, bánh truyền thống đến các món ăn nhẹ có vị chua, cay, mặn, ngọt đan xen. Sự đa dạng trong nguyên liệu và cách chế biến giúp du khách có thể khám phá nhiều tầng hương vị khác nhau chỉ trong một hành trình dạo quanh các khu phố ẩm thực.

Một nét đặc sắc khác là sự gắn kết giữa ẩm thực và nhịp sống về đêm của thành phố. Khi màn đêm buông xuống, nhiều khu phố ẩm thực trở nên sôi động với hàng quán sáng đèn, những bàn ăn kê sát vỉa hè và dòng người tấp nập. Các quán lẩu, quán mì, hàng đồ nướng và cửa hàng ăn vặt hoạt động đến khuya, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng đặc trưng. Du khách không chỉ đến để thưởng thức món ăn mà còn để cảm nhận bầu không khí đời thường, náo nhiệt và gần gũi của một thành phố miền núi phía Tây Nam Trung Quốc.

Du khách và người dân địa phương xếp hàng chờ mua bánh nướng.

Sức hấp dẫn của ẩm thực Trùng Khánh còn nằm ở sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Nhiều món ăn dân gian được lưu giữ qua nhiều thế hệ, trong khi các nhà hàng ngày càng chú trọng đổi mới cách trình bày, không gian trải nghiệm và dịch vụ dành cho khách du lịch. Một số cơ sở kinh doanh còn kết hợp ẩm thực với các yếu tố văn hóa địa phương, tạo ra những không gian vừa thưởng thức món ăn vừa chụp ảnh, khám phá phong tục và tìm hiểu lịch sử thành phố.

Các quán ăn, nhà hàng có mặt ở trong cả những ngõ nhỏ.

Các nhà hàng, quán ăn đường phố, cửa hàng đặc sản và quán tráng miệng tại Trùng Khánh trở thành những điểm dừng chân hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Đối với du khách, hành trình khám phá Trùng Khánh sẽ khó trọn vẹn nếu thiếu trải nghiệm ẩm thực. Vị cay nóng của nồi lẩu, hương thơm của bát mì, sự phong phú của các món ăn đường phố cùng không khí nhộn nhịp tại những hàng quán bình dân đã tạo nên một bản sắc khó trộn lẫn. Qua từng món ăn, du khách có thể cảm nhận một Trùng Khánh vừa mạnh mẽ, phóng khoáng, vừa bình dị và giàu sức sống. Không chỉ là nơi để thưởng thức những món ngon, Trùng Khánh thực sự là điểm đến để khám phá văn hóa, con người và nhịp sống địa phương qua từng hương vị.