Đoàn khảo sát thực tế tìm hiểu nông dân sản xuất tại Làng rau Trà Quế, phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng)

Tại Làng rau Trà Quế, đoàn đã tìm hiểu mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản xuất nông nghiệp truyền thống. Đây là điểm đến nổi bật với không gian làng quê đặc trưng, phương thức canh tác rau hữu cơ và các hoạt động trải nghiệm dành cho du khách.

Làng rau Trà Quế có diện tích trên 40 ha được các hộ dân ở đây luân canh, xen canh hơn 20 loại rau ăn lá và rau gia vị có truyền thống gần 300 năm. Đặc biệt, năm 2024, Làng rau được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất”.

Làng rau Trà Quế được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất” vào năm 2024

Thông qua khảo sát, các doanh nghiệp du lịch Lâm Đồng có dịp tìm hiểu cách thức tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm nông nghiệp, khai thác giá trị văn hóa bản địa và xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với sinh kế của người dân.

Tại làng gốm Thanh Hà, đoàn tìm hiểu quy trình sản xuất gốm thủ công, lịch sử hình thành và phát triển làng nghề, cũng như cách bảo tồn, phát huy giá trị nghề truyền thống gắn với hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch. Những sản phẩm gốm mang dấu ấn văn hóa địa phương cùng không gian làng nghề đã tạo nên sức hấp dẫn riêng đối với du khách.

Đoàn tìm hiểu quy trình sản xuất gốm thủ công tại làng gốm Thanh Hà

Chương trình khảo sát là dịp để các doanh nghiệp du lịch tỉnh Lâm Đồng trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu những mô hình khai thác tài nguyên du lịch hiệu quả, nhất là du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch làng nghề. Qua đó, góp phần mở rộng kết nối giữa các doanh nghiệp, nghiên cứu xây dựng tour, tuyến liên kết, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Đoàn khảo sát tìm hiểu các sản phẩm tại làng gốm Thanh Hà

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển du lịch giữa Lâm Đồng và TP Đà Nẵng, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, hướng đến hình thành các sản phẩm du lịch liên vùng có tính bổ trợ và tăng trải nghiệm cho du khách.