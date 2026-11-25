Thay đổi cách nghĩ từ những vườn cây mới

Từng có thời gian dài sống biệt lập trong những hang đá giữa đại ngàn Trường Sơn, người Chứt được vận động về định cư tại bản Rào Tre (nay thuộc xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh) từ đầu những năm 1990. Hơn 30 năm qua, cùng sự hỗ trợ của chính quyền và bộ đội biên phòng, cuộc sống của đồng bào từng bước đổi thay.

Vài năm trở lại đây, bên cạnh những cây trồng truyền thống, một số hộ dân bắt đầu dành đất trồng dó trầm. Đây là loại cây còn khá mới mẻ với đồng bào Chứt, nhưng được kỳ vọng mở ra hướng sản xuất bổ sung, tạo nguồn thu trong tương lai.

Bản Rào Tre nơi có 141 hộ dân tộc Chứt sinh sống.

Gia đình anh Hồ Xuân Nam là một trong những hộ tham gia mô hình. Sau hai đợt được cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng hỗ trợ cây giống vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, gia đình anh đã trồng hơn 600 cây dó trầm.

Anh Nam cho biết, thời gian đầu gia đình không khỏi băn khoăn bởi chưa từng có kinh nghiệm với loại cây này. Tuy nhiên, được cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương hướng dẫn kỹ thuật, anh dần nắm được cách trồng, chăm sóc. Đến nay, nhiều cây đã cao quá đầu người, sinh trưởng tốt.

“Ban đầu, tôi lo cây dó trầm khó trồng, khó chăm sóc. Nhưng nhờ cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương tận tình hướng dẫn, tôi đã biết cách chăm sóc để cây phát triển tốt. Giờ nhìn vườn dó trầm lớn nhanh, nhiều cây đã cao quá đầu người, tôi rất phấn khởi và hy vọng đây sẽ là hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình”, anh Nam chia sẻ.

Bộ đội Biên phòng đưa giống cây dó trầm về bản Rào Tre, hỗ trợ bà con trồng cây.

Cũng tham gia mô hình, gia đình bà Hồ Thị Nga hiện có gần 450 cây dó trầm. Trước đây, vợ chồng bà chủ yếu trồng ngô, sắn và thu hái măng rừng để trang trải cuộc sống. Khi được vận động trồng loại cây mới, gia đình từng lo ngại vì chưa biết kỹ thuật chăm sóc.

Sự hỗ trợ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã giúp vợ chồng bà từng bước làm quen với cách canh tác mới.

“Trước đây, vợ chồng tôi chỉ biết vào rẫy kiếm măng rừng rồi trồng ngô, trồng sắn. Khi nói trồng dó là rất lo vì sợ không biết cách làm. May mắn là có các chú bộ đội biên phòng thường xuyên thăm vườn, hướng dẫn cách chăm sóc nên chúng tôi yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt, mong sau này cây dó mang lại thu nhập để gia đình có cuộc sống ổn định hơn, có thêm điều kiện lo cho con cái”, bà Nga bày tỏ.

Sau hai năm trồng, cây dó trầm đã sinh trưởng tốt.

Với bà Hồ Thị Nam, gần 500 cây dó trầm được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trao tặng đầu năm 2025 cũng là tài sản được gia đình nâng niu. Hiện gia đình bà chỉ có hơn một sào lúa nước, nguồn thu nhập còn hạn chế. Vì vậy, bà xem vườn dó trầm là cơ hội để có thêm nguồn thu trong những năm tới.

“Gia đình tôi rất vui vì có thêm cơ hội phát triển kinh tế. Các chị không chỉ tặng cây mà còn thường xuyên quan tâm, động viên gia đình. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc, gìn giữ để sau này có thêm nguồn thu nhập, bớt đi những vất vả trong cuộc sống”, bà Nam chia sẻ.

Người lính bám bản, cùng dân tính chuyện sinh kế lâu dài

Trao đổi với PV VietNamNet, Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre cho biết, bản hiện có 46 hộ với 161 nhân khẩu. Đến nay, đã có 14 hộ tham gia trồng hơn 12.000 cây dó trầm. Diện tích cây trồng hiện sinh trưởng tốt, nhiều hộ đã chủ động chăm sóc, bảo vệ vườn cây.

Theo Thiếu tá Tiệp, để đưa một loại cây trồng mới đến với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ biên phòng không chỉ vận động mà còn phải tìm hiểu, chuẩn bị nguồn giống và trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật.

“Ban đầu chúng tôi tự bỏ tiền lương mua hàng chục triệu đồng hạt giống về ươm. Vườn ươm được xây dựng ngay trong khuôn viên đồn biên phòng, tạo nguồn cây giống để hỗ trợ các hộ dân. Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm sao giúp đồng bào dân tộc Chứt có sinh kế ổn định, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Từ thực tế đó, đơn vị đã tìm hiểu, lựa chọn cây dó trầm để xây dựng mô hình, đồng thời chủ động ươm giống, hỗ trợ cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con”, Thiếu tá Tiệp nói.

Người dân tộc Chứt phấn khởi khi đưa giống cây có giá trị kinh tế về bản trồng.

Ngoài nguồn giống do bộ đội biên phòng tự ươm và cấp miễn phí, thời gian gần đây, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh, chính quyền địa phương xã Phúc Trạch cũng tiếp tục hỗ trợ cây giống, mở rộng thêm các vườn trồng. Cán bộ biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, chăm sóc.

Thiếu tá Tiệp cho biết, thời gian đầu, một số hộ còn e ngại do chưa hiểu rõ giá trị kinh tế của cây dó trầm. Qua quá trình tuyên truyền, giải thích về khả năng phát triển kinh tế lâu dài, người dân dần hưởng ứng và chủ động tham gia. Nhiều gia đình mong muốn được hỗ trợ thêm cây giống để mở rộng diện tích, song nguồn lực hiện còn hạn chế. Địa phương và lực lượng biên phòng đang tiếp tục vận động, kêu gọi các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu của bà con.