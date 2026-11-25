Trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Vĩnh Long năm 2026, tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Con đường nghệ thuật – Không gian văn hóa dân tộc – Hành trình di sản”, với chủ đề “Sắc màu di sản – Hơi thở đương đại” trên tuyến Đường gốm đỏ và hoa dài nhất Việt Nam (phường Long Châu).

Con đường Gốm và hoa dài nhất Việt Nam tại phường Long Châu (tỉnh Vĩnh Long).

Chương trình diễn ra trong hai đêm (23 và 24/11), phục vụ người dân và du khách với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đến không gian giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại, góp phần tôn vinh bản sắc, tăng cường sự gắn kết cộng đồng các dân tộc.

Nổi bật là các không gian trình diễn nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ; nghệ thuật múa rô băm, trình diễn mão, mặt nạ của đồng bào Khmer; nghệ thuật truyền thống của đồng bào Hoa, Chăm. Du khách còn được trải nghiệm các nghề thủ công như làm gốm, thắt lá dừa, vẽ trên gáo dừa, làm bánh tráng, bánh phồng và viết thư pháp; thưởng thức âm nhạc đường phố, múa dân vũ, nghệ thuật ánh sáng; tham quan triển lãm hình ảnh về di sản, thiên nhiên và con người Vĩnh Long.

Theo ông Lâm Hữu Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam; đặt văn hóa ở vị trí quan trọng trong phát triển đất nước, khơi dậy khát vọng sáng tạo, hội nhập trên nền tảng bản sắc dân tộc.

Du khách tham quan, trải nghiệm các nghề thủ công.

Nhìn từ chiều dài lịch sử, có thể thấy văn hóa không chỉ hiện diện trong những công trình, hiện vật hay tiết mục biểu diễn, mà còn sống động trong tiếng nói, nếp nhà, phong tục, tập quán và cách con người lao động, ứng xử, trao truyền những giá trị tốt đẹp. Di sản không phải là quá khứ đã khép lại, mà là mạch nguồn được các thế hệ tiếp tục gìn giữ, bồi đắp và phát huy.

Với Vĩnh Long, sự giao thoa, gắn bó của các cộng đồng Kinh, Khmer, Hoa, Chăm đã tạo nên không gian văn hóa phong phú, thống nhất trong đa dạng. Từ tiếng đờn ca tài tử, hát sắc bùa, âm vang nhạc Ngũ âm, điệu múa Rom vong đến nghề gốm, nghề thủ công và các món bánh dân gian, mỗi giá trị đều góp phần làm nên bản sắc riêng của vùng đất, đồng thời kết nối các thế hệ với cội nguồn.

Chương trình với nhiều hoạt động đặc sắc, mang đến không gian giao thoa giữa văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Đặc biệt, ngày 24/11/2026 đánh dấu 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), đồng thời là năm đầu tiên cả nước tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong ý nghĩa đó, chương trình được thiết kế như một hành trình đưa di sản đến gần hơn với công chúng. “Con đường nghệ thuật” tạo sự gặp gỡ giữa nghệ thuật và đời sống; “Không gian văn hóa dân tộc” giới thiệu những nét đặc trưng trong phong tục, trang phục, âm nhạc của các cộng đồng; còn “Hành trình di sản” khuyến khích người xem từ thưởng thức đến trải nghiệm, tìm hiểu và chung tay gìn giữ.

Tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng tiếp tục lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, phát huy tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, đồng thời khơi mở hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa như nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, thiết kế sáng tạo và du lịch văn hóa. Qua đó, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần thúc đẩy địa phương hội nhập và phát triển bền vững.