Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Nguyễn Thị Phương Linh trao giấy khen cho các chùa đạt giải A hội thi Giàn Thủy Lục đẹp.

Hội thi diễn ra tại bờ kè sông Cái Lớn, xã Gò Quao, với sự tham gia của 10 giàn thủy lục đến từ 10 ngôi chùa. Theo Ban Tổ chức, các công trình được đầu tư công phu, kết hợp kiến trúc truyền thống, màu sắc hài hòa và ý tưởng sáng tạo, thể hiện nét đặc trưng trong văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Khmer.

Ngoài 4 giải A, Ban Tổ chức trao giải B cho các chùa Bần Bé (xã Định Hòa), Sóc Sâu, Sóc Ven Mới và Sóc Ven Cũ (xã Gò Quao). Hai chùa Nha Si Cũ (xã Long Thạnh) và Tràm Chẹt (xã Giồng Riềng) đạt giải C.

Hội thi là hoạt động văn hóa được duy trì hằng năm, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị kiến trúc, nghệ thuật và tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Giàn Thủy Lục chùa Cái Bần đạt giải A hội thi.

Giàn Thủy Lục chùa Lục Phi đạt giải A hội thi.