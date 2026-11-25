Ga Long Biên theo lối đi từ phía nam cầu Long Biên. Ảnh: Hoa Hiệp

Sân ga nhỏ và những dấu tích trăm năm

Nếu lấy tuổi đời để so sánh, những tuyến đường sắt đô thị hiện đại như Cát Linh - Hà Đông, hay Nhổn - ga Hà Nội chỉ đáng hàng con cháu của ga Long Biên. Dĩ nhiên, mỗi công trình ra đời trong một thời kỳ, mang một sứ mệnh khác nhau, nhưng sự hiện diện của sân ga nhỏ trên cao từ hơn một thế kỷ trước vẫn là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử giao thông Thủ đô.

Từ sân ga Long Biên nhìn xuống dẫy phố cổ bên dưới. Ảnh: Bảo Hân

Từ ga Long Biên, đường sắt men theo phố Gầm Cầu, Phùng Hưng, vượt qua những dãy nhà san sát trước khi hòa vào nút giao Trần Phú - Điện Biên Phủ - Nguyễn Khuyến để dẫn về ga Hàng Cỏ. Tuyến đường sắt trên cao ấy đã tồn tại cùng những đổi thay của Hà Nội từ thế kỷ XIX, gắn với cầu Long Biên, công trình từng mở ra tuyến giao thông quan trọng nối Thủ đô với các tỉnh phía Bắc.

Trong hệ thống đường sắt quốc gia, ga Long Biên, còn có tên khác là ga Đầu Cầu, chỉ là một ga nhỏ, thường được gọi bằng cái tên dân dã là “ga xép”. Thế nhưng, điều khiến sân ga này trở nên khác biệt không nằm ở quy mô, mà ở vị trí và kiến trúc độc đáo. Ga nằm trên cao, gắn với tuyến đường sắt chạy qua những vòm cầu đá giữa lòng phố cổ, tạo nên một không gian hiếm gặp giữa đô thị đông đúc.

Theo các tư liệu khảo sát, đoạn đường sắt trên cao dài khoảng 1,3km, được xây dựng từ thời Pháp thuộc, vào khoảng những năm 1900-1902. Trong đó, đoạn từ phố Trần Phú đến Cửa Đông dài hơn 400m được xây đặc; đoạn từ Cửa Đông đến ga Long Biên dài gần 850m mang kiến trúc vòm cuốn bằng đá, phía trên đặt đường ray tàu hỏa. Toàn tuyến có 130 vòm cầu được đánh số từ 2 đến 131, chiều cao từ 2,6m đến 4,9m.

Tấm biển đồng ghi tên ga Long Biên dẫn vào cây đa cổ thụ trong sân ga. Ảnh: Hoa Hiệp

Hơn một thế kỷ trôi qua, những vòm cầu ấy vẫn lặng lẽ nâng đỡ đường ray, để mỗi ngày, những đoàn tàu tiếp tục đi qua giữa phố phường. Phía dưới là nhịp sống giao thương, tiếng xe cộ, những hàng quán nhỏ. Phía trên là tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, tiếng còi tàu vọng vào những mái ngói cũ. Hai nhịp sống tưởng như tách biệt lại hòa vào nhau, tạo nên một nét riêng khó lẫn của Hà Nội. Có lẽ cũng bởi vậy mà ga Long Biên, dù nhỏ bé, vẫn gợi nhớ đến những trang văn Thạch Lam, nơi những chuyến tàu không chỉ chuyên chở hành khách, mà còn mang theo bao ước vọng, cuộc chia xa và những cuộc trở về.

Lối vào khuất nẻo và những câu chuyện chưa kể

Điều thú vị là không ít người Hà Nội, kể cả những người thường xuyên qua lại cầu Long Biên, hay từng ngồi thưởng cà phê Hỏa Xa bên sân ga, vẫn chưa biết chính xác lối vào ga Long Biên nằm ở đâu. Nhiều người quen nhìn thấy sân ga từ con dốc dẫn lên cầu Long Biên, nơi những mái ngói cũ chen nhau bên đường ray, nên mặc nhiên coi đó là lối vào chính. Hằng ngày, hành khách đi tàu vẫn lên xuống theo lối này, nối với khu vực Hàng Khoai - Trần Nhật Duật.

Cổng chính của ga Long Biên nằm sâu trong một ngõ nhỏ. Ảnh: Bảo Hân

Thế nên, cổng chính xác của ga có thể khiến ngay cả những người sinh sống lâu năm quanh Cầu Đông, Đồng Xuân, Bắc Qua cũng bất ngờ. Khi lần theo địa chỉ được in đậm nét trên cổng, sẽ dẫn du khách từ cầu Long Biên đi thẳng vào sân ga rồi xuống những bậc thang. Rất thú vị là, địa chỉ số 1 Gầm Cầu, phường Hoàn Kiếm không nằm trên đoạn dốc lên xuống cầu Long Biên, mà lại nằm ở một ngõ nhỏ giao với phố Nguyễn Thiệp, gần lối đi xuyên qua vòm cầu nối khu vực chợ Đồng Xuân với phố Hàng Đậu.

Qua gần 30 bậc cầu thang, tương đương độ cao của một ngôi nhà ba tầng, không gian ga Long Biên dần hiện ra. Một khoảng sân nhỏ có cây đa cổ thụ, những quầy bán vé bằng gỗ phủ màu véc ni nâu bóng, những bậc thang cũ ôm theo mố cầu... Tất cả gợi cảm giác như vừa bước qua một cánh cửa thời gian, rời khỏi nhịp sống ồn ào dưới phố để tìm về một góc Hà Nội xưa.

Lối đi chính của ga Long Biên theo địa chỉ được ghi là những bậc thang cũ. Ảnh: Ngân Hạ

Những quầy bán vé mang đậm phong cách xưa. Ảnh: Bảo Hân

Trải qua chiến tranh, đặc biệt là những năm cầu Long Biên trở thành mục tiêu đánh phá của máy bay Mỹ, diện mạo sân ga đã có nhiều thay đổi. Dẫu vậy, một số dấu tích cũ vẫn còn hiện diện, như những bậc cầu thang nối xuống phía phố Trần Nhật Duật, những nhịp cầu sắt nối với cầu Long Biên...

Mỗi chi tiết nhỏ đều gợi lên những câu hỏi về lịch sử của sân ga. Đã bao nhiêu chuyến tàu đi qua nơi này? Bao nhiêu người từng bước lên những bậc thang ấy để bắt đầu một chuyến đi xa? Và có bao nhiêu cuộc trở về, bao nhiêu niềm vui, nỗi buồn đã lặng lẽ ở lại cùng sân ga?...

Du khách thích thú khám phá ga Long Biên cùng cây cầu cùng tên từ quán cà phê Hoả Xa. Ảnh: Bảo Hân

Chỉ mới đây, những năm 1990, khi khu vực Phùng Hưng từng là nơi tập trung chợ xe máy cũ, chợ quần áo “hàng thùng”, ga Long Biên cũng là một điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng từ Lào Cai, Lạng Sơn về Hà Nội. Những chuyến tàu chở hàng nối tiếp nhau, góp phần tạo nên nhịp sống buôn bán sôi động quanh khu vực chợ Đồng Xuân.

Theo thời gian, hoạt động vận chuyển hàng hóa thay đổi, các lối lên xuống sân ga cũng được điều chỉnh. Lối cầu thang từ phía Trần Nhật Duật từng dẫn lên một khoảng sân nhỏ trước được ngăn bằng cánh cửa sắt khóa kín. Hành khách chủ yếu sử dụng lối lên xuống từ phía đầu dốc cầu Long Biên, gần phố Hàng Khoai. Lối đi ấy cũng mang một nét đặc biệt. Con dốc nhỏ, quanh co, có quy định tổ chức giao thông riêng, khiến việc đưa đón hành khách bằng ô tô, xe máy không thuận tiện như tại các nhà ga thông thường. Chính sự chật hẹp, khuất nẻo ấy lại khiến ga Long Biên giữ được dáng vẻ riêng, khác hẳn những nhà ga hiện đại với quảng trường rộng, bãi đỗ xe và những sảnh chờ đông đúc.

Sân ga nhỏ gắn với đường sắt trên cao hơn trăm tuổi và cây cầu lịch sử. Ảnh: Hoa Hiệp

Ngày nay, cùng với sức hấp dẫn của cầu Long Biên và tuyến đường sắt trên cao, khu vực quanh ga còn trở thành điểm đến của những người yêu Hà Nội. Quán cà phê Hỏa Xa bên sân ga là một trong những nơi du khách tìm đến để ngắm phố phường từ trên cao, cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa không gian đường sắt cũ.

Từ đây, có thể nhìn xuống những mái nhà san sát, những con phố nhỏ tấp nập người qua lại, xa hơn là cây cầu Long Biên bắc qua sông Hồng. Mỗi khi đoàn tàu đi qua, tiếng còi vang lên, âm thanh bánh sắt lăn trên đường ray lại đánh thức những ký ức tưởng chừng đã ngủ yên.

Nhịp sống thành phố hối hả đi qua bên dưới ga Long Biên. Ảnh: Bảo Hân

Giữa một Hà Nội đang đổi thay từng ngày với những tuyến metro hiện đại, những nhà ga mới và không gian đô thị ngày càng mở rộng, ga Long Biên vẫn tồn tại như một chứng nhân của lịch sử. Sân ga ấy không đồ sộ, không hào nhoáng, cũng chẳng cần những lời giới thiệu cầu kỳ. Chỉ một cánh cửa cũ, vài chục bậc thang, những vòm cầu đá và tiếng còi tàu quen thuộc đã đủ kể câu chuyện về hơn một thế kỷ của Hà Nội.

Và có lẽ, điều đáng quý nhất ở ga Long Biên không chỉ là tuổi đời của một công trình giao thông, mà còn là những lớp ký ức đô thị được gìn giữ qua năm tháng. Giữa bao đổi thay, Hà Nội lưu giữ từng mét vuông khoảng lặng như thế đầy trang trọng, tự hào. Nơi mỗi ngày đi qua đều như thể tìm thấy một phần qua từng con người, từng con đường, từng góc phố thân quen mà luôn mới mẻ trong cảm xúc mỗi khi nỗi nhớ ùa về.

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.vn/nha-ga-hon-tram-tuoi-ke-chuyen-ha-noi-1767390.html