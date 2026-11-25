Ngày 25.11, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa tổ chức đêm “Lễ hội Ok Om Bok năm 2026”, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, các vị chư tăng, đồng bào Khmer; cùng đông đảo người dân và du khách. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long năm 2026.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của đồng bào Khmer biểu diễn tại đêm Lễ hội Ok Om Bok. Ảnh: Trung tâm văn hóa Vĩnh Long

Vùng đất giao thoa văn hóa các dân tộc

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết, Vĩnh Long là vùng đất hội tụ, giao thoa giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Trong đó, văn hóa Khmer với hệ thống chùa chiền, lễ hội, nghệ thuật trình diễn, phong tục, tập quán và tri thức dân gian, đã góp phần làm nên diện mạo văn hóa phong phú, đa dạng của tỉnh.

Những giá trị văn hóa truyền thống là tài sản quý báu của đồng bào Khmer, là một bộ phận không thể tách rời trong nền văn hóa thống nhất, đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Trong dòng chảy văn hóa các dân tộc Việt Nam, Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đây là lễ hội văn hóa truyền thống, thể hiện quan niệm sống hài hòa với thiên nhiên, lòng biết ơn đối với trời đất; sự trân trọng thành quả lao động và ước vọng về mùa màng tốt tươi, cuộc sống bình an, no ấm, hạnh phúc.

Qua nghi thức cúng trăng, những điệu múa, tiếng nhạc ngũ âm, hoạt động đua ghe Ngo và các sinh hoạt cộng đồng… những giá trị văn hóa, tinh thần tốt đẹp được gìn giữ, trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện phát biểu. Ảnh: Trung tâm văn hóa Vĩnh Long

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho rằng, văn hóa lễ hội đã trở thành một phần không thể tách rời, là chất liệu gắn kết trong đời sống tinh thần của khối đoàn kết dân tộc, với niềm tin và khát vọng hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Từ những giá trị truyền thống, tinh thần đoàn kết, sự đồng thuận và tình cảm gắn bó giữa đồng bào các dân tộc tiếp tục được vun đắp, trở thành nguồn sức mạnh quan trọng trong xây dựng và phát triển quê hương Vĩnh Long.

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm nay ở Vĩnh Long được lan tỏa đến nhiều nơi trong tỉnh, cùng nhiều hoạt động phong phú

Nhiều hoạt động ý nghĩa, lan tỏa giá trị văn hóa

Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm nay ở Vĩnh Long diễn ra 16 nhóm hoạt động; đây là không gian hội tụ, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, đêm Lễ hội Ok Om Bok chính là điểm nhấn giàu ý nghĩa của tuần lễ, với nhiều gian hàng trưng bày, triển lãm các sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer.

Thông qua nghi thức cúng trăng, diễu hành, thả hoa đăng… những nét đẹp truyền thống tiếp tục được tái hiện trong không gian văn hóa thiêng liêng; duy trì sức sống mạnh mẽ trong đời sống văn hóa đương đại, góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ bản sắc trong mỗi người dân.

Tại đêm hội, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long, cùng Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh đã biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn, nhiều sắc màu, phục vụ đông đảo người dân, du khách trong nước và quốc tế.

Một tiết mục văn nghệ tại lễ hội Ok Om Bok. Ảnh: Trung tâm văn hóa Vĩnh Long

Chị Huỳnh Kim Thúy, ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ, lần đầu tiên được tham dự Lễ hội Ok Om Bok ở Khu danh thắng quốc gia Ao Bà Om rất nhộn nhịp. Bên cạnh việc được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc, những điệu múa của đồng bào Khmer ấn tượng, thì du khách phương xa còn có dịp tìm hiểu về trang phục đa dạng, rất đẹp của bà con Khmer. Ngoài ra, còn hiểu thêm về lễ Cúng Trăng cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, rất đáng trân quý.

Là người yêu thích nghệ thuật nên anh Trần Văn Tính, ngụ TP.HCM rất hài lòng khi được thưởng thức các tiết mục trình diễn nhạc Ngũ âm độc đáo của đồng bào Khmer. Những âm thanh của nhạc Ngũ âm thể hiện sự phong phú, độc đáo trong tư duy nghệ thuật; phản ánh tâm hồn, tình cảm và đời sống tinh thần của bà con Khmer vô cùng ý nghĩa…

Anh Kim Chanh Thon, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ, Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn (thuộc Đại học Trà Vinh) chia sẻ, hàng chục bạn trẻ của câu lạc bộ cùng nhau tập luyện rất nhiều ngày nhằm trình diễn nhạc Ngũ âm thật tốt tại lễ hội.

Ngoài ra, các bạn trẻ còn mang những trang phục truyền thống dân tộc Khmer giới thiệu với người dân và du khách. Qua đó, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer đến cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Các sinh viên thuộc Đại học Trà Vinh trình diễn trang phục đồng bào Khmer trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cũng từ những mong muốn trên, tỉnh Vĩnh Long cho rằng, để bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Ok Om Bok không chỉ dừng lại ở việc duy trì các nghi thức, hoạt động lễ hội, mà quan trọng hơn là giữ gìn được giá trị tinh thần, phong tục tốt đẹp và vai trò chủ thể sáng tạo văn hóa của cộng đồng.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, tới đây cần tiếp tục phát huy công tác bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp trong tình hình mới. Bên cạnh việc giữ gìn, giáo dục truyền thống về nét văn hóa độc đáo, còn góp phần đáp ứng mục tiêu của tỉnh về phát triển bền vững.