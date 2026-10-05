Sức bật từ các trụ cột kinh tế

Sự tăng trưởng tích cực của lĩnh vực xây dựng, dịch vụ - du lịch cùng hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công đã góp phần đưa tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2026 tăng 11,21% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này vượt kịch bản đề ra (9,59%), đưa Khánh Hòa vào nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của cả nước và dẫn đầu vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, tạo nền tảng để tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm.

Tăng trưởng ấn tượng

Xét theo cơ cấu tăng trưởng, khu vực công nghiệp và xây dựng (khu vực II) tiếp tục là điểm sáng nổi bật và là động lực đóng góp lớn nhất, với mức tăng 17,45%, vượt xa kịch bản kế hoạch 9 tháng (13,5%). Trong đó, ngành xây dựng tăng bứt phá 36,23% nhờ khối lượng thi công các công trình hạ tầng giao thông, san nền, khu đô thị, nhà ở, du lịch - nghỉ dưỡng và công trình dân dụng tăng mạnh.

Lĩnh vực xây dựng có mức tăng trưởng và đóng góp cao nhất vào GRDP 9 tháng của tỉnh. (Trong ảnh: Dự án Khu đô thị hỗn hợp thành phố Nha Trang)

Sự tăng trưởng này gắn liền với công tác giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, đạt hơn 11.111 tỷ đồng, bằng 70,54% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn bình quân chung cả nước. Tuy nhiên, nội bộ khu vực II vẫn có sự phân hóa khi ngành công nghiệp chỉ tăng 8,7%, chưa đạt kịch bản đề ra do ảnh hưởng của chi phí logistics, biến động thị trường quốc tế và việc ưu tiên điều tiết nguồn điện. Bên cạnh đó, tỉnh đã hoàn thành xử lý 106/257 dự án tồn đọng, vướng mắc. Qua làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 và số 234 của Trung ương đã ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm và chuyển biến của tỉnh.

Ở khu vực dịch vụ (khu vực III), đà tăng trưởng duy trì tích cực, đạt 9,65%, tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với nền kinh tế. Tính chung 9 tháng, doanh thu du lịch ước đạt hơn 67.951 tỷ đồng, tăng 21%; tỉnh đón hơn 20,4 triệu lượt khách, tăng 45,7%, trong đó khách quốc tế đạt hơn 7,1 triệu lượt, tăng 69,1%. Sự sôi động của lĩnh vực dịch vụ - du lịch giúp tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 177.627 tỷ đồng, tăng 19,3%; đồng thời đưa kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 10,5%.

Dịch vụ - du lịch là một trong những lĩnh vực giúp kinh tế tỉnh tăng trưởng mạnh. (Trong ảnh: Khu vui chơi Vinpearl Nha Trang)

Những kết quả nêu trên góp phần mở rộng quy mô và làm thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh. Theo giá hiện hành, quy mô GRDP của tỉnh trong 9 tháng ước đạt hơn 170.319 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp và xây dựng tăng từ 39,44% lên 41,3%, trở thành lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong kinh tế của tỉnh. Lĩnh vực dịch vụ - du lịch tiếp tục giữ vai trò nền tảng với tỷ trọng 40,52%. Việc tăng quy mô và tỷ trọng của hai khu vực này cho thấy các chính sách thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng và kích cầu du lịch của Khánh Hòa đang phát huy hiệu quả, tạo đà cho tăng trưởng trong những quý tiếp theo.

Nỗ lực tăng tốc cho chặng nước rút

Theo ông Châu Ngô Anh Nhân - Giám đốc Sở Tài chính, mức tăng trưởng GRDP 11,21% trong 9 tháng qua không chỉ vượt kịch bản đề ra mà còn phản ánh sự cải thiện rõ nét qua từng quý nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh trong việc đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, gỡ vướng cho dự án và sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch, dịch vụ. Kết quả thu ngân sách đạt gần 100% dự toán năm cùng việc cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, với tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm hơn 81,8% sẽ tạo nền tảng tài chính vững chắc.

Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa.

Tuy nhiên, để giữ vững đà tăng trưởng và hoàn thành mục tiêu GRDP cả năm đạt 10,2%, nhiệm vụ đặt ra trong chặng đường nước rút của quý IV/2026 vẫn còn rất lớn. Đề xuất nhóm giải pháp trọng tâm nhằm duy trì đà bứt phá, bà Lê Thị Trúc Phương - Trưởng Thống kê tỉnh cho rằng, nhiệm vụ then chốt nhất trong quý IV là phải tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và các dự án trọng điểm, bởi đây là động lực trực tiếp tạo khối lượng cho ngành xây dựng, đồng thời tạo sức lan tỏa mạnh mẽ sang công nghiệp, vận tải, vật liệu và thương mại, dịch vụ. Tỉnh cần tập trung củng cố khu vực công nghiệp; trong đó, ưu tiên các ngành chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao, đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn cho các lĩnh vực đang tăng chậm như: Chế biến thủy sản, sản xuất da, đồ gỗ nội thất. Song song đó, các địa phương cần tận dụng tối đa mùa cao điểm cuối năm để kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm tăng mức chi tiêu của du khách. Đối với khu vực nông nghiệp và thủy sản, giải pháp cốt lõi là tập trung vào các sản phẩm còn dư địa tăng sản lượng, thu hoạch và tiêu thụ trong thời gian còn lại của năm, đặc biệt phát huy thế mạnh nuôi biển gắn với công tác chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trong mùa mưa bão.

Sớm thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương ngày 3-10, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, trên nền tảng kết quả 9 tháng, Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%; giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; thu ngân sách vượt dự toán được giao. Tỉnh tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn cho toàn bộ 257 dự án trong danh mục các dự án tồn đọng, vướng mắc ngay trong năm 2026. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành để giải quyết; đồng thời thúc đẩy sớm triển khai các dự án đã được tháo gỡ khó khăn. Tỉnh cũng kỳ vọng việc tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật đất đai sẽ giúp địa phương khai thác tốt hơn các nguồn lực phát triển.

Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong.

Để có bước phát triển mạnh mẽ hơn, UBND tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ tỉnh hoàn thiện đề án, hồ sơ để sớm được công nhận Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong theo Luật Phát triển đô thị; qua đó thu hút đầu tư, phát huy lợi thế kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, cảng biển và logistics. Bên cạnh đó, tỉnh mong Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu áp dụng các cơ chế phù hợp của Nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, hỗ trợ tỉnh hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây sẽ là những động lực lớn để tỉnh phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, đóng góp nhiều hơn cho vùng và cả nước.

Sự bứt phá đồng bộ từ các trụ cột kinh tế đã mang lại kết quả tài chính rất khả quan. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 36.916 tỷ đồng, bằng 98,1% dự toán năm và tăng 28,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 1.932 tỷ đồng, vượt 27,5% dự toán; thu nội địa đạt 34.984 tỷ đồng, bằng 96,9% dự toán. Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã thu hút 41 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký khoảng 107.076 tỷ đồng, đồng thời quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực phát triển.