Sửa chữa cầu Sông Lô vẫn chậm tiến độ

Cầu Sông Lô đang được thi công sửa chữa. ảnh TD

Tại khu vực cầu Sông Lô (xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) ngày 25 và 26/9, phóng viên Đại đoàn kết ghi nhận việc thi công sửa chữa hư hỏng cây cầu này, do Công ty cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp (UDIDECO) tiến hành, đang diễn ra trong điều kiện nước sông những ngày qua không còn dâng cao.

Chính thức bước vào thi công sửa chữa từ tháng 3/2026 sau khi được tỉnh Phú Thọ chấp thuận, về mặt kỹ thuật UDIDECO đã tiến hành giải pháp thiết kế chủ yếu là gia cường hệ móng cho toàn bộ các trụ từ T1 đến T8.

Dự toán chi phí cho dự án sửa chữa này hơn 74,2 tỷ đồng với nguồn vốn do UDIDECO chi trả toàn bộ. Đáng chú ý, thời hạn để hoàn thành toàn bộ công việc sửa chữa cầu Sông Lô là trước mùa mưa lũ năm 2026 – theo ông Nguyễn Chí Lợi, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết.

Cầu Sông Lô bắc qua Sông Lô tại xã Đoan Hùng.

Liên tục nhiều tháng qua, hằng ngày Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đều cắt cử cán bộ trực tiếp giám sát công trình, và hằng tuần Sở đều có báo cáo gửi UBND tỉnh Phú Thọ về tiến độ thi công. Theo đó, nhà thầu UDIDECO thường trực có gần 50 cán bộ, công nhân làm việc trực tiếp tại công trường với 4 máy xúc, 6 ô tô tự đổ, 2 máy ủi, 2 lu rung, 1 cẩu tự hành, 2 cẩu 25T, và 2 giàn khoan cọc nhồi.

Hiện UDIDECO đã hoàn thành thi công sửa chữa trụ T3 và T6; các trụ T2, T7, T8 đang tiến hành những phần việc như khoan, đổ bê tông cọc khoan nhồi, lắp đặt cốt ván, mở rộng bệ trụ, triển khai căng kéo cáp bệ trụ…

Tuy nhiên trụ T5 – nằm giữa lòng sông, liên tục chịu áp lực nước siết, đặc biệt thời gian qua lũ sông nhiều lúc bất thường, nên chưa thể tiến hành các bước thi công cơ bản. Trụ T4 đang được mở rộng bệ trụ ôm, khoan cấy cốt thép neo vào bệ trụ cũ.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ, tiến độ thi công chậm với chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ.

Việc thi công sửa chữa cầu Sông Lô đang chậm tiến độ. Ảnh: TD.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ đã đề nghị phía UDIDECO điều chỉnh kế hoạch tiến độ thực hiện việc sửa chữa hư hỏng cầu Sông Lô, đề nghị tập trung triển khai mọi giải pháp, huy động tối đa vật tư, nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác. Đồng thời đề nghị nhà thầu điều chỉnh biện pháp thi công cho phù hợp với thực tế.

Sở Xây dựng cũng đề nghị nhà thầu tập trung cao độ sửa chữa trụ T4 và T5 (nằm giữa lòng sông) trước mùa mưa lũ năm nay. “Tuy nhiên đến nay đơn vị thi công chưa xây dựng lại tiến độ đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ”, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ cho biết.

Do mực nước sông cao và bất thường nên việc thi công gặp khó khăn. Nhưng nếu điều kiện khách quan cho phép (mực nước thấp), bảo đảm điều kiện an toàn đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thì khoảng cuối tháng 10/2026, hoặc đầu tháng 11/2026, việc thi công sẽ hoàn tất. Nhà thầu UDIDECO cũng thường xuyên khẳng định đang cố gắng hoàn thành dự án, theo Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ.

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ tiếp tục đôn đốc nhà thầu, tuy nhiên lãnh đạo Sở Xây dựng cũng cho biết, hiện không có chế tài xử lý việc chậm tiến độ sửa chữa cây cầu này.

Cầu Sông Lô dài hơn 517m bắc qua sông Lô tại đoạn xã Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, được nhà thầu UDIDECO xây dựng và khánh thành, thông xe tháng 3/2015 với nguồn lực khi đó là 320 tỷ đồng.

Cây cầu sau hơn 10 năm sử dụng đã được phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại một số trụ, nguy cơ đe đọa tới tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngành chức năng lập tức tạm đình chỉ lưu thông phương tiện lớn qua cầu. Một đơn vị quân đội (Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh) đã được huy động khẩn trương lắp cầu phao (dài hơn 200 mét) tạm thời cho nhân dân, phương tiện qua lại hằng ngày trong thời gian chờ thi công sửa chữa.

Nhà thầu UDIDECO đã thể hiện nguyện vọng khắc phục hư hỏng này bằng chính nguồn lực của mình và được UBND tỉnh Phú Thọ đồng ý sau một thời gian dài lựa chọn nhà thầu.

Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã khởi tố vụ án về sự cố này (tháng 11/2025) với tội danh “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Mới đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Sông Lô mới với số vốn ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng. Cây cầu mới dự kiến nằm cách cầu Sông Lô hiện nay 2,4km về phía hạ lưu, được thiết kế vĩnh cửu bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực, dài 662 mét (phần cầu), rộng hơn 20 mét, bố trí 4 làn xe, tốc độ tối đa 80km/h. Dự án thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.