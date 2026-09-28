Bắt đầu thi công sửa chữa hư hỏng hệ thống thoát nước đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhà thầu thi công sửa chữa máng thu thoát nước bị đứt gãy trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân. Ảnh: CTV

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, trong sáng 28-9, nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thành viên liên danh thi công gói thầu số 18, Dự án Thành phần 1 đã bắt đầu thực hiện thi công, khắc phục sửa chữa các vị trí máng thu thoát nước bị đứt gãy thuộc dự án đoạn qua phường Phước Tân.

Trước đó, như Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đã phản ánh, sau các trận mưa lớn trong tháng 9-2026, hệ thống thoát nước tại Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị xói lở, đứt gãy nhiều vị trí.

Ngày 26-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đã có văn bản gửi các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát về việc đảm bảo chất lượng công trình và bảo vệ kết cấu hạ tầng Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố yêu cầu các nhà thầu thi công, đối với các vị trí bị xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước, yêu cầu nhà thầu phải tổ chức khắc phục ngay trong ngày 28-9 đối với các hạng mục gồm: gia cố mái taluy; bổ sung, sửa chữa hệ thống rãnh thu nước trên mái taluy; thực hiện trồng cỏ, hoàn thiện rãnh thu nước giữa tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh hoặc các giải pháp bảo vệ mái phù hợp theo hồ sơ thiết kế được duyệt, bảo đảm không để nước mặt tiếp tục gây xói lở ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, kiểm tra toàn bộ phạm vi công việc của từng thành viên trong liên danh, đặc biệt là các đoạn nền đường đắp cao, mái taluy, rãnh thu nước trên mái taluy và các vị trí đi qua, xung quanh khu vực sông Buông. Kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vị trí đang hoặc có nguy cơ phát sinh xói lở, sạt trượt.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện kiểm tra ngay toàn bộ hiện trường, đặc biệt đối với các hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, an toàn công trình. Kịp thời phát hiện, yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục ngay các tồn tại, khiếm khuyết phát sinh. Kết quả khắc phục các tồn tại của nhà thầu thi công, tư vấn giám sát có văn bản kèm hình ảnh báo cáo chủ đầu tư trong ngày 30-9-2026.

Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có chiều dài khoảng 16km. Dự án có 2 gói thầu xây lắp chính do 2 liên danh gồm 11 nhà thầu thực hiện thi công.