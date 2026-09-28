Mưa lũ dồn dập tại Đông Nam Á, cuộc sống người dân đảo lộn

Cuối tháng 9, nhiều quốc gia tại Đông Nam Á liên tiếp hứng chịu những trận mưa lớn, khi các hình thái thời tiết bất ổn làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và lũ quét.

Những trận mưa trút xuống trong thời gian ngắn khiến nước nhanh chóng dồn về các vùng thấp, gây ngập tại đô thị và làm gia tăng nguy cơ lũ quét ở khu vực miền núi. Tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng đang được huy động để ứng phó với tình hình.

Gần 25.000 ngôi nhà ở Campuchia ngập trong mưa lũ

Hơn 2.900 gia đình tại Campuchia đã phải rời nhà khi lũ lụt ảnh hưởng đến 25.561 hộ dân tại 10 tỉnh trên cả nước, một quan chức quản lý thiên tai cho biết ngày 26/9, Khmer Times cho biết.

Ông Soth Kim Kolmony, người phát ngôn Ủy ban Quốc gia về Quản lý thiên tai Campuchia (NCDM), cho biết nước lũ đã tràn vào 24.505 ngôi nhà, đồng thời nhấn chìm hoặc phá hủy khoảng 12.551 ha ruộng lúa.

Theo ông Kolmony, đợt ngập hiện nay chủ yếu bắt nguồn từ mưa lớn tại địa phương, chứ không phải do mực nước sông Mekong dâng cao.

“Mực nước sông Mekong tại hầu hết các trạm quan trắc trọng điểm vẫn dưới ngưỡng cảnh báo và đang có xu hướng giảm”, ông nói.

Lũ lụt ảnh hưởng đến nhiều huyện thuộc tỉnh Battambang (Campuchia). Ảnh: Chính quyền tỉnh Battambang.

Tuy nhiên, tình hình có thể chưa sớm cải thiện khi dự báo cho thấy mưa sẽ tiếp diễn đến ngày 30/9. Bộ Tài nguyên nước và Khí tượng Campuchia cho biết nhiều khu vực đang hứng chịu mưa trên diện rộng, kèm dông và gió mạnh do ảnh hưởng của các hệ thống thời tiết ở vùng ngoại vi.

Campuchia thường xuyên hứng chịu lũ quét trong mùa mưa, đặc biệt từ tháng 7 đến tháng 10. Theo số liệu của NCDM, lũ lụt đã khiến 19 người thiệt mạng trên toàn quốc trong năm ngoái.

Malaysia, Indonesia cũng hứng lũ lớn

Tại Malaysia, mưa lớn trút xuống nhiều khu vực vào chiều tối 26/9 gây ngập nghiêm trọng tại thung lũng Klang. Nhiều tuyến đường nhanh chóng chìm trong nước, khiến giao thông rơi vào cảnh hỗn loạn.

Tình trạng ùn tắc cuối tuần đặc biệt nghiêm trọng trên các tuyến đường huyết mạch như Jalan Bukit Pantai và Jalan Damansara. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Kuala Lumpur đã điều động các đội đến hiện trường để giải cứu các phương tiện chết máy và hỗ trợ người dân mắc kẹt.

Nhiều khu vực thuộc thung lũng Klang (Malaysia) đã bị lũ quét sau trận mưa lớn tối 26/9, gây ngập úng đường sá và tắc nghẽn giao thông. Ảnh: Free Malaysia Today.

Trong khi đó, Indonesia cũng ghi nhận một trận lũ quét dữ dội tại huyện Solok, tỉnh Tây Sumatra. Dòng nước cuốn theo lượng lớn cát, đá và bùn đất từ khu vực thượng nguồn, tràn xuống các vùng thấp.

Thống kê ban đầu cho thấy ít nhất một người thiệt mạng và 4 người bị thương. Lũ quét cũng làm hư hại 11 văn phòng cơ quan nhà nước cùng hàng chục phương tiện.

Bùn đất và đá tràn xuống đường khiến tuyến giao thông huyết mạch nối Padang với Solok bị tê liệt, chia cắt hoàn toàn trong thời điểm lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ.

Bangkok vẫn ngập, hàng nghìn người chưa thể về nhà

Tại Thái Lan, đến ngày 27/9, nước lũ đã bắt đầu rút tại một số khu vực ở Bangkok khi lượng mưa giảm và thời tiết chuyển sang nhiều mây rải rác. Điều này tạo điều kiện để chính quyền thành phố đẩy nhanh công tác ứng phó và tiêu thoát nước.

Dù vậy, hàng nghìn người vẫn chưa thể trở về nhà. Cơ quan Quản lý đô thị Bangkok cho biết gần 4.900 người đã được đưa đến các điểm sơ tán, trong khi khoảng 52.000 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi đợt ngập, Bangkok Post cho biết.

Đường phố Bangkok chìm trong biển nước sau mưa lớn Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở Bangkok ngập sâu trong ngày 26/9, ôtô chìm một phần, người dân phải lội qua dòng nước có nơi cao tới thắt lưng.

Các trường học thuộc quản lý của Bangkok được yêu cầu đóng cửa trong ngày 28/9 nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Mực nước tại hệ thống kênh rạch của thành phố vẫn ở mức cao, khiến chính quyền phải tiếp tục đẩy nhanh việc bơm và thoát nước.

Trước đó, mưa lớn kéo dài ngày 26/9 đã gây ngập trên diện rộng, buộc chính quyền Bangkok tuyên bố toàn bộ 50 quận của thủ đô là vùng thảm họa. Động thái này cho phép kích hoạt các cơ chế ứng phó khẩn cấp, đồng thời đẩy nhanh việc huy động và phân bổ nguồn lực công.