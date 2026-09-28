Camera AI phát hiện hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông tại Hà Nội

Theo số liệu thống kê, từ ngày 17 đến 23-9, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý 8.456 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); tạm giữ 1.847 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 1.208 trường hợp.

Đáng chú ý, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát trực tiếp, hệ thống camera AI tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc giám sát giao thông, tự động ghi nhận các hành vi vi phạm và hỗ trợ cơ quan chức năng xác minh, gửi thông báo phạt nguội đến người vi phạm.

Hệ thống camera AI phát hiện hơn 4.000 vi phạm trong 1 tuần

Theo đó, trong tuần, hệ thống camera AI đã phát hiện 4.007 trường hợp vi phạm TTATGT. Trong số này, hành vi đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều chiếm số lượng lớn với 2.130 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 1.390 trường hợp.

Ngoài ra, hệ thống camera còn ghi nhận 162 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm 95 trường hợp ô tô và 67 trường hợp mô tô; 203 trường hợp dừng xe tại nơi có biển cấm dừng, đỗ; 22 trường hợp đón, trả khách trái quy định và 2 trường hợp không thắt dây an toàn.

Việc đưa hệ thống camera AI vào giám sát giao thông giúp lực lượng chức năng mở rộng khả năng phát hiện vi phạm trên các tuyến đường, nhất là những hành vi xảy ra trong thời gian ngắn hoặc tại các vị trí khó bố trí lực lượng thường xuyên kiểm soát. Dữ liệu hình ảnh từ hệ thống là cơ sở để lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và thực hiện xử lý theo quy định.

Gần 1.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý

Các hành vi vi phạm được tập trung xử lý gồm 1.448 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 208 trường hợp chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng; 49 trường hợp sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp; 78 trường hợp chở hàng cồng kềnh và 39 trường hợp kéo theo xe khác.

Đối với nhóm vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý và tuyên truyền, nhắc nhở. Trong tuần, có 672 trường hợp bị xử lý, trong đó Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội xử lý 601 trường hợp, Công an các xã, phường xử lý 71 trường hợp. Tổng số tiền phạt ước tính 573,7 triệu đồng.

Cùng với xử lý vi phạm, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, phụ huynh và các cơ sở giáo dục chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giao thông; qua đó góp phần phòng ngừa vi phạm, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn và bảo đảm an toàn cho học sinh khi tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT tiếp tục xử lý vi phạm đối với học sinh và phụ huynh

Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp với Công an các xã, phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn và ùn tắc giao thông. Cùng với đó, việc ứng dụng hệ thống camera AI trong giám sát, phát hiện vi phạm sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về TTATGT.

Tăng cường phối hợp với Công an cấp xã tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, đặc biệt các tuyến, nút giao trọng điểm

Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ; tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

Mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác, chủ động chấp hành pháp luật, bởi mọi hành vi vi phạm không chỉ có thể bị phát hiện qua lực lượng tuần tra trực tiếp mà còn có thể được hệ thống camera giám sát ghi nhận, phục vụ công tác xử lý theo quy định.