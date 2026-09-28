Nút giao 520 tỷ đồng nối trực tiếp cửa khẩu Bắc Phong Sinh với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Mở đường từ cửa khẩu lên cao tốc

Sau khoảng 3 tháng triển khai, nút giao cao tốc Vân Đồn - Móng Cái với Quốc lộ 18B, trên địa bàn xã Quảng Đức, đã dần thành hình. Đây là hạng mục quan trọng trong tuyến kết nối trực tiếp cửa khẩu Bắc Phong Sinh với trục cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Dự án có tổng chiều dài 6,24km, tổng mức đầu tư 520 tỷ đồng. Chủ đầu tư và các đơn vị nhà thầu đang tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9/2027.

Tại công trường hiện có 4 mũi thi công đào đắp nền đường và các cầu vượt.

Trên công trường hiện tổ chức 4 mũi thi công, tập trung đào đắp nền đường và triển khai các cầu vượt. Phương án thi công đào đắp cân bằng được áp dụng, giúp tận dụng nguồn đất trong phạm vi dự án và tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ. Cùng với các mũi đào đắp, nhà thầu sẽ bổ sung mũi thi công khoan cọc nhồi đối với 3 cầu vượt thuộc dự án.

Điểm đáng chú ý nhất của dự án nằm ở khả năng kết nối. Cửa khẩu Bắc Phong Sinh là một trong những điểm giao thương qua biên giới của Quảng Ninh. Khi tuyến đường hoàn thành, hàng hóa và phương tiện từ khu vực cửa khẩu sẽ có thêm kết nối trực tiếp với cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, thay vì chỉ tiếp cận mạng lưới giao thông qua các tuyến đường hiện hữu.

Kết nối cửa khẩu với cao tốc đồng nghĩa với việc đưa một điểm giao thương biên giới vào gần hơn với mạng lưới giao thông tốc độ cao của khu vực. Đây là điều kiện quan trọng để tổ chức vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn, đồng thời tạo thêm không gian cho các hoạt động thương mại, dịch vụ và logistics.

Theo mục tiêu của dự án, công trình khi hoàn thành sẽ góp phần thúc đẩy xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch cửa khẩu và thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong khu vực.

Hơn 70% mặt bằng đã được giải phóng

Đến nay, diện tích giải phóng mặt bằng đã đạt trên 70%. Phần mặt bằng được bàn giao tạo điều kiện để các nhà thầu tổ chức đồng thời nhiều mũi thi công, thay vì phải chờ hoàn tất từng khu vực.

Trên công trường, các hạng mục đào đắp nền đường đang được triển khai đồng thời với công tác chuẩn bị cho thi công cầu. Việc bổ sung mũi khoan cọc nhồi cho 3 cầu vượt cũng được đặt ra nhằm tăng khối lượng thi công trong thời gian tới.

Nút giao sẽ hình thành thêm một điểm kết nối giữa Quốc lộ 18B, cửa khẩu Bắc Phong Sinh và cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Chủ đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thành phần diện tích giải phóng mặt bằng còn lại. Đây được xem là điều kiện cần thiết để các đơn vị thi công có thể triển khai đồng bộ toàn tuyến, bảo đảm mục tiêu hoàn thành dự án vào tháng 9/2027.

Nếu hoàn thành đúng kế hoạch, nút giao sẽ hình thành thêm một điểm kết nối giữa Quốc lộ 18B, cửa khẩu Bắc Phong Sinh và cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Từ một công trình giao thông, tuyến đường này được kỳ vọng trở thành mắt xích kết nối hoạt động cửa khẩu với các trung tâm kinh tế, dịch vụ và mạng lưới vận tải của khu vực.