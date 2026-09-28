TPHCM học hỏi kinh nghiệm phát triển khu thương mại tự do tại Thượng Hải

Ủy viên Thường vụ Khu ủy Phố Đông Tân Khu Ngô Vĩ Bình tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu TPHCM. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Ông Ngô Vĩ Bình, Ủy viên Thường vụ Khu ủy Phố Đông Tân Khu, cho biết Phố Đông nằm phía đông sông Hoàng Phố, là khu vực mở cửa, đổi mới sáng tạo, có khu bảo thuế và khu thí điểm thương mại tự do đầu tiên của Trung Quốc. Với diện tích bằng 1/5 và dân số chiếm 1/4 Thượng Hải, Phố Đông đóng góp khoảng 1/3 tổng sản phẩm cho địa bàn thành phố.

Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải được thành lập năm 2013. Nhiều cơ chế thử nghiệm tại đây sau đó được nhân rộng trên toàn Trung Quốc.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tại buổi làm việc với Ban quản lý Khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC

Đồng chí Nguyễn Văn Được đánh giá cao việc xây dựng khu thí điểm bài bản, hiện đại; đồng thời cho biết TPHCM đã quy hoạch khu thương mại tự do tại Cái Mép - Thị Vải và mong muốn học hỏi kinh nghiệm để triển khai thành công.

TPHCM quan tâm các nội dung về mô hình tổ chức, quản lý, vận hành; cơ chế “một cửa”; tiêu chí, chính sách thu hút đầu tư chất lượng cao; quy hoạch và phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển, sân bay và hệ thống giao thông đa phương thức.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao quà lưu niệm tặng Ủy viên Thường vụ Khu ủy Phố Đông Tân Khu Ngô Vĩ Bình. Ảnh:TRẦN HÙNG - NGUYỄN QUỐC