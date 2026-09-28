Bắc Bộ đón mưa từ đêm 30/9, Nam Bộ và Trung Bộ mưa dông kéo dài

Ảnh minh họa: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong giai đoạn từ đêm 27/9 đến ngày 29/9, khu vực Bắc Bộ và dải đất từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến với hình thái ngày nắng, một số nơi tiếp tục xuất hiện nắng nóng. Về chiều tối và đêm, các khu vực này có thể đón mưa rào và dông vài nơi.

Cùng lúc đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ cũng ghi nhận thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong tối 28/9, Duyên hải Nam Trung Bộ, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ được dự báo sẽ có mưa rào và dông rải rác, nhiều nơi xuất hiện mưa to cục bộ. Chuyển sang các ngày tiếp theo, khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung về giai đoạn chiều và tối.

Nhận định về xu thế thời tiết dài hạn hơn từ đêm 29/9 đến ngày 7/10, cơ quan khí tượng dự báo Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ duy trì trạng thái có mưa rào và dông ở một vài nơi. Bắt đầu từ khoảng đêm 30/9, dải khu vực này khả năng cao sẽ đón mưa rào và dông rải rác trở lại, giúp nền nhiệt có thể hạ nhiệt đôi chút.

Đối với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, diễn biến thời tiết chủ đạo về chiều và tối vẫn là những cơn mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ từ ngày 1/10 đến ngày 4/10, cường độ và diện mưa tại các khu vực phía Nam có xu hướng giảm, phổ biến chỉ còn xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Các vùng khác trên cả nước cơ bản duy trì trạng thái thời tiết ổn định với mưa rào và dông vài nơi về chiều tối.

Trước những diễn biến phức tạp trên, cơ quan chức năng đặc biệt khuyến cáo người dân trong các đợt mưa dông có khả năng cao phải đối mặt với các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hình thái thời tiết này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân mà còn có thể tác động tiêu cực đến các hoạt động giao thương, sản xuất nông nghiệp và an toàn cơ sở hạ tầng. Người dân và chính quyền các địa phương cần chủ động theo dõi sát sao các bản tin cảnh báo để có phương án ứng phó, phòng vệ kịp thời.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 28/9 TP Hà Nội Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 28 độ; Nhiệt độ cao nhất: 33 - 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Tây Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ, có nơi dưới 23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đông Bắc Bộ Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Thanh Hóa đến Huế Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ. Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ. Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cao nguyên Trung Bộ Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ; Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. TP HCM Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ; Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.