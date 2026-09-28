Phòng khám '0 đồng' của người lính quân y

Trung tá, y sĩ Ninh Công Khánh khám, chữa bệnh cho người dân

15 năm bền bỉ đến với người dân

Khi nhiều gia đình đã quây quần sau một ngày làm việc, Trung tá, y sĩ Ninh Công Khánh lại bắt đầu hành trình quen thuộc. Ăn vội bữa cơm tối, anh lên xe máy vượt gần 20km để đến điểm khám tại Nhà văn hóa xóm 4, phường Hải Vân.

Đúng 18 giờ, căn phòng nhỏ sáng đèn. Người đau vai gáy, người mắc bệnh xương khớp, người bị thoát vị đĩa đệm hay đau cột sống nhiều năm lần lượt tìm đến. Từng người được anh Khánh thăm khám, châm cứu, bấm huyệt và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe. Công việc chỉ kết thúc khi bệnh nhân cuối cùng ra về. Nhịp làm việc ấy đã được anh duy trì đều đặn suốt hơn 15 năm.

Những ngày còn công tác tại Đồn Biên phòng Hải Vân, chứng kiến nhiều người dân vùng biển đau ốm nhưng điều kiện kinh tế khó khăn, không dễ đến bệnh viện điều trị thường xuyên, anh Khánh mạnh dạn mượn nhà sinh hoạt cộng đồng làm nơi khám miễn phí. Không biển hiệu, không kinh phí hoạt động, anh bắt đầu bằng kiến thức chuyên môn, những phương pháp y học cổ truyền và mong muốn giúp bà con vơi bớt đau đớn.

Thời gian đầu, người dân còn e ngại. Rồi khi một số bệnh nhân thấy sức khỏe cải thiện, đi lại và sinh hoạt thuận lợi hơn, câu chuyện về điểm khám nhỏ dần được truyền từ người này sang người khác. Người từng đến chữa bệnh giới thiệu cho người thân, hàng xóm; “phòng khám 0 đồng” vì thế ngày một đông người tìm đến.

Năm 2019, khi được điều động về Đồn Biên phòng Sơn Trà, anh Khánh vẫn duy trì việc khám chữa bệnh miễn phí tại hai địa điểm: Nhà văn hóa xóm 4 và Phòng khám quân dân y kết hợp tại phường Sơn Trà. Với anh, đây không đơn thuần là một công việc thiện nguyện, mà còn là trách nhiệm của người lính đối với nhân dân nơi mình gắn bó.

Năm nay đã 84 tuổi, bà Nguyễn Thị Thanh Xuân xúc động khi nhắc đến người chiến sĩ Quân y đã giúp bà vượt qua quãng thời gian tưởng như phải gắn bó với chiếc xe lăn. “Tôi đi nhiều nơi chữa không khỏi. Gần hai năm nay được chú Khánh kiên trì bấm huyệt, châm cứu nên giờ có thể tự đi lại, không cần chống nạng nữa”, bà chia sẻ.

Với một người cao tuổi, việc có thể tự bước đi trở lại là niềm vui lớn của riêng bản thân bà, đồng thời còn giúp gia đình đỡ vất vả trong việc chăm sóc người thân. Những câu chuyện như vậy khiến điểm khám nhỏ ngày càng được nhiều người biết đến. Ngoài người dân Đà Nẵng, một số bệnh nhân từ các địa phương lân cận cũng tìm đến để điều trị các bệnh về xương khớp, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm và cho biết sức khỏe có những chuyển biến tích cực sau quá trình điều trị.

Lấy niềm vui của người bệnh làm phần thưởng

Tại hai điểm khám, Trung tá Ninh Công Khánh chủ yếu áp dụng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp và tác động cột sống. Với những bệnh nhân mắc các bệnh mạn tính như thoái hóa cột sống, đau khớp hay giãn tĩnh mạch, việc điều trị kiên trì giúp nhiều người giảm triệu chứng, cải thiện khả năng vận động và hạn chế phần nào sự phụ thuộc vào thuốc.

Sau ngần ấy năm, người lính quân y không còn nhớ mình đã chữa bệnh miễn phí cho bao nhiêu người. Điều anh nhớ rõ hơn là những nụ cười khi bệnh nhân có thể tự bước đi, những lời cảm ơn mộc mạc hay món quà quê giản dị như bó rau, nải chuối bà con mang đến sau mỗi đợt điều trị. Những tình cảm chân thành ấy trở thành động lực để anh tiếp tục công việc, dù phía sau là không ít nhọc nhằn.

Duy trì cùng lúc hai điểm khám trong khi nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị vẫn bận rộn, đồng nghĩa với việc anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Có hôm về nhà muộn, mệt đến mức “bưng bát cơm không nổi”, nhưng chỉ cần thấy người bệnh bớt đau, có thể trở lại với sinh hoạt thường ngày và gia đình, sự mệt mỏi dường như vơi bớt. “Còn sức khỏe thì tôi còn hỗ trợ người dân. Thấy mọi người khỏe mạnh là động lực lớn nhất của tôi”, anh Khánh tâm sự.

Sự sẻ chia của người lính quân y cũng không dừng lại phía sau cánh cửa phòng khám. Nhiều năm qua, Trung tá Ninh Công Khánh còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Anh nhận đỡ đầu 6 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Hải Vân và Liên Chiểu. Bên cạnh hỗ trợ vật chất, anh thường xuyên hỏi han việc học, động viên các em cố gắng vươn lên. Với những đứa trẻ còn thiếu thốn cả điều kiện sống lẫn chỗ dựa tinh thần, sự quan tâm đều đặn ấy đôi khi có ý nghĩa như một điểm tựa trong hành trình trưởng thành.

Từ những buổi khám bệnh miễn phí đến việc đồng hành cùng trẻ em khó khăn, những việc làm bền bỉ của anh Khánh đã góp phần lan tỏa hình ảnh gần gũi, nghĩa tình của người lính Bộ đội Biên phòng trong lòng nhân dân.

Năm 2020, Trung tá Ninh Công Khánh được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen “Những gương mặt tiêu biểu thầm lặng vì cộng đồng”, ghi nhận những đóng góp bền bỉ của anh trong nhiều năm.

Theo Thượng tá Trần Doãn Toản, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Trà, đơn vị hiện duy trì hai điểm phòng khám quân dân y kết hợp nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trung tá Ninh Công Khánh là một trong những tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tấm lòng với cộng đồng.

Giữa nhịp sống nhiều đổi thay, những “phòng khám 0 đồng” vẫn đều đặn sáng đèn mỗi tối. Ở đó, có người già mong được tự bước đi, có gia đình mong người thân bớt đau đớn, có những đứa trẻ khó khăn tìm thấy thêm một chỗ dựa. Suốt hơn 15 năm, từ những buổi khám bệnh miễn phí đến việc đỡ đầu các em nhỏ, người chiến sĩ quân y ấy vẫn lặng lẽ giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn và ở bên những mảnh đời yếu thế cần được sẻ chia.