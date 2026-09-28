TP. Đồng Nai: Khẩn trương khắc phục xói lở trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Một rãnh thoát nước trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, TP. Đồng Nai bị đứt gãy. Ảnh: Văn Dũng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Đồng Nai đã có văn bản gửi các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát yêu cầu tăng cường biện pháp bảo đảm chất lượng công trình, bảo vệ kết cấu hạ tầng Dự án Thành phần 1, Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo Ban Quản lý dự án, tuyến chính của Dự án Thành phần 1 phần lớn được xây dựng trên nền đường đắp cao, diện tích mái taluy lớn. Trong cao điểm mùa mưa, nguy cơ xảy ra xói lở, trượt mái taluy có thể ảnh hưởng đến kết cấu nền đường và chất lượng công trình.

Do đó, Ban Quản lý dự án yêu cầu phòng chuyên môn phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu khẩn trương kiểm tra, xử lý các tồn tại phát sinh.

Một phần mái taluy trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn phường Phước Tân, TP. Đồng Nai bị sạt lở. Ảnh: Văn Dũng

Đối với các nhà thầu thi công, chủ đầu tư yêu cầu rà soát toàn bộ phạm vi công việc của từng thành viên trong liên danh; tập trung vào các đoạn nền đường đắp cao, mái taluy, rãnh thu nước trên mái taluy và các vị trí đi qua, xung quanh khu vực sông Buông.

Qua kiểm tra, các đơn vị phải kịp thời phát hiện những vị trí đã hoặc có nguy cơ xảy ra xói lở, sạt trượt để có biện pháp xử lý ngay, không để ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Tại những vị trí đã xảy ra xói lở hoặc hư hỏng hệ thống thoát nước, nhà thầu phải khẩn trương gia cố mái taluy; bổ sung, sửa chữa hệ thống rãnh thu nước trên mái; trồng cỏ, hoàn thiện rãnh thu nước giữa tuyến chính cao tốc với đường gom dân sinh hoặc áp dụng các giải pháp bảo vệ mái phù hợp với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Mục tiêu là kiểm soát dòng chảy nước mặt, không để tiếp tục gây xói lở, ảnh hưởng đến kết cấu nền đường cao tốc.

Đối với đơn vị tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án yêu cầu kiểm tra toàn bộ hiện trường, đặc biệt là những hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông và an toàn công trình; kịp thời phát hiện, yêu cầu nhà thầu xử lý ngay các tồn tại, khiếm khuyết phát sinh.

Kết quả khắc phục phải được tư vấn giám sát tổng hợp bằng văn bản, kèm hình ảnh, báo cáo chủ đầu tư trong ngày 30/9/2026.

Một số đoạn taluy trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn phường Phước Tân, TP. Đồng Nai bị sạt lở. Ảnh: Văn Dũng

Thực hiện yêu cầu của chủ đầu tư, sáng 28/9, các nhà thầu đã huy động phương tiện, máy móc triển khai khắc phục những vị trí xảy ra xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước thuộc Dự án Thành phần 1.

Trước đó, sau những trận mưa lớn trong tháng 9/2026, một số vị trí thuộc hệ thống thoát nước của dự án xuất hiện tình trạng xói lở, đứt gãy, đặt ra yêu cầu phải sớm khắc phục nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn kết cấu công trình.