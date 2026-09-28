Cử tri TP. Hồ Chí Minh kiến nghị tháo gỡ những vấn đề thiết thực từ thực tiễn

Sáng 28-9, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Đỗ Văn Dũng, Vụ trưởng, phụ trách Vụ Dân chủ và Cơ quan nhà nước, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, làm Trưởng đoàn đã làm việc tại xã Điềm Thuỵ nhằm khảo sát xây dựng Đề án phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.