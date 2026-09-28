Xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp tháng 9 năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tham dự có các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí trong Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo và thảo luận, cho ý kiến đối với 6 nhóm nội dung: Tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới"; nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy văn hóa tuân thủ pháp luật; các vấn đề lớn về sửa đổi Bộ luật Hình sự và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; cơ chế xử lý vi phạm hành chính; cơ chế giải giải quyết tranh chấp dân sự.

Về tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ và trách nhiệm; tập trung xử lý các vấn đề cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh hoặc làm tăng chi phí tuân thủ... Đối với những văn bản đã xác định rõ nội dung bất cập, đầy đủ cơ sở, các cơ quan cần chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, không chờ kết quả tổng rà soát cuối cùng.

Kết quả rà soát phải gắn với đổi mới thể chế, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật và khơi thông nguồn lực cho phát triển. Đảng ủy Quốc hội phối hợp Đảng ủy Chính phủ cùng các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kết quả tổng rà soát và giải pháp xử lý tổng thể, trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai, dự kiến tháng 12/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên họp tháng 9 năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Đối với Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới", Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất cách tiếp cận hoàn thiện hệ thống pháp luật trong tổng thể hệ sinh thái thể chế phát triển; yêu cầu xác định rõ mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với tiêu chí có thể đo lường.

Đến năm 2030, phải tạo được chuyển biến rõ nét trong thực thi pháp luật, sớm khắc phục căn bản tình trạng thực thi pháp luật được xem là "điểm nghẽn", khâu yếu; xử lý dứt điểm tình trạng chậm, nợ văn bản quy định chi tiết; đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ lớn về Định hướng lập pháp và tổng kết Hiến pháp năm 2013. Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất 3 đột phá về tư duy xây dựng và thực thi pháp luật; yêu cầu hoàn thiện Đề án để trình Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai.

Thường trực Ban Chỉ đạo xác định nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khắc phục khâu yếu, "điểm nghẽn" trong thực thi pháp luật; cần nghiên cứu, hoàn thiện quy định về tổ chức thi hành pháp luật trong dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật. Các cơ quan liên quan phải bảo đảm nguồn lực, hoàn thiện quy định về tổ chức thi hành pháp luật, nghiên cứu tiêu chí đánh giá hiệu quả văn bản sau ban hành, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hoàn thiện cơ chế tài chính, hạ tầng số và dữ liệu phục vụ tổ chức thi hành pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Cơ bản thống nhất với các vấn đề lớn trong báo cáo về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015 và Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành hoàn thiện hồ sơ các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ hai. Các dự án luật phải bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về chính sách hình sự; phòng, chống tội phạm; phòng, chống tham nhũng; bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; khắc phục những bất cập trong thực tiễn thi hành và bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của việc xử lý vi phạm hành chính là làm cho pháp luật được chấp hành tốt hơn, vi phạm ít đi, đồng thời giữ vững trật tự, kỷ cương và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Do đó, cần rà soát tổng thể cơ chế xử lý vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); chuyển trọng tâm từ "phát hiện vi phạm để xử phạt" sang "quản lý rủi ro, phòng ngừa vi phạm, hướng dẫn và nâng cao tuân thủ pháp luật", gắn với chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu.

Về cơ chế giải quyết tranh chấp dân sự, Thường trực Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp; bảo đảm việc giải quyết tranh chấp công bằng, khách quan, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu cải cách tư pháp, thông lệ quốc tế và điều kiện thực tiễn của Việt Nam. Các cơ quan, tổ chức cũng cần khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Trọng tài thương mại; nghiên cứu xây dựng và ban hành Luật Hòa giải thương mại; đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, quản trị dựa trên dữ liệu trong toàn bộ quy trình giải quyết tranh chấp và thi hành án dân sự...

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo tham dự phiên họp. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các cơ quan có liên quan; đồng thời nhấn mạnh xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật phải là một chỉnh thể thống nhất. Kết quả xây dựng và thực thi pháp luật phải được đo bằng những “điểm nghẽn” được tháo gỡ, chi phí tuân thủ giảm, nguồn lực được khơi thông; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, doanh nghiệp được bảo đảm; kinh tế-xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện; quốc phòng-an ninh được giữ vững; niềm tin và năng lực cạnh tranh quốc gia được nâng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu ngay sau cuộc họp, các cơ quan chủ trì 6 nội dung khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện các đề án, báo cáo và hồ sơ dự án luật bảo đảm thống nhất giữa các nội dung và theo đúng tiến độ. Việc đã rõ, thuộc thẩm quyền thì triển khai ngay; việc còn ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, đánh giá tác động và có phương án báo cáo cấp có thẩm quyền.